Президент «Лиона»: «Этот сезон в Лиге 1 нужно признать несостоявшимся»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает, что текущий розыгрыш чемпионата Франции необходимо аннулировать, чтобы избежать дополнительных проблем.

В пятницу Лига 1 и другие футбольные дивизионы были приостановлены на неопределенный срок.

Причина – эпидемия в стране смертельно опасного коронавируса.

Во французском чемпионате с 12-очковым преимуществом лидирует «ПСЖ».

«Сезон в Лиге 1 нужно признать несостоявшимся. Это будет лучшее решение, которое позволит клубам, которые находятся внизу турнирной таблицы, избежать разбирательств с Федерацией футбола Франции и Профессиональной футбольной лигой по поводу вылета из чемпионата. Это может очень дорого обойтись. Логичнее всего сказать: «Мы все отменяем и стартуем так же, как начинался нынешний сезон», – сказал Ола.