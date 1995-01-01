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    Президент «Лиона»: «Этот сезон в Лиге 1 нужно признать несостоявшимся»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает, что текущий розыгрыш чемпионата Франции необходимо аннулировать, чтобы избежать дополнительных проблем.

    • В пятницу Лига 1 и другие футбольные дивизионы были приостановлены на неопределенный срок.
    • Причина – эпидемия в стране смертельно опасного коронавируса.
    • Во французском чемпионате с 12-очковым преимуществом лидирует «ПСЖ».

    «Сезон в Лиге 1 нужно признать несостоявшимся. Это будет лучшее решение, которое позволит клубам, которые находятся внизу турнирной таблицы, избежать разбирательств с Федерацией футбола Франции и Профессиональной футбольной лигой по поводу вылета из чемпионата. Это может очень дорого обойтись. Логичнее всего сказать: «Мы все отменяем и стартуем так же, как начинался нынешний сезон», – сказал Ола.

    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9462

      Cules2013 1 час назад

      Ну канешнааа, и прямо Лион тут ну никак не имеет своей выгоды, бедный Ола ночами не спит, переживает о судьбе клубов внизу турнирной таблицы.
      За аннулирование выступают только те клубы, у которых сезон сложился хуже, чем они ожидали. Это, например, стоящие в зоне вылета в АПЛ или тот же Лион, который сейчас в чемпионате уже почти потерял все шансы попасть даже в ЛЕ. Этот сезон для них в чемпионате можно назвать неудачным смело. Одна надежда на финал Кубка Франции, но там ПСЖ, который обыграть будет очень сложно, если матч вообще состоится. Так что Ола, разумеется, хочется всё начать с чистого листа.

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