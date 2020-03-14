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  • Президент «Лиона»: «Этот сезон в Лиге 1 нужно признать несостоявшимся»

Президент «Лиона»: «Этот сезон в Лиге 1 нужно признать несостоявшимся»

14 марта 2020, 09:33
4

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает, что текущий розыгрыш чемпионата Франции необходимо аннулировать, чтобы избежать дополнительных проблем.

  • В пятницу Лига 1 и другие футбольные дивизионы были приостановлены на неопределенный срок.
  • Причина – эпидемия в стране смертельно опасного коронавируса.
  • Во французском чемпионате с 12-очковым преимуществом лидирует «ПСЖ».

«Сезон в Лиге 1 нужно признать несостоявшимся. Это будет лучшее решение, которое позволит клубам, которые находятся внизу турнирной таблицы, избежать разбирательств с Федерацией футбола Франции и Профессиональной футбольной лигой по поводу вылета из чемпионата. Это может очень дорого обойтись. Логичнее всего сказать: «Мы все отменяем и стартуем так же, как начинался нынешний сезон», – сказал Ола.

Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 Лион
Комментарии (4)
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Cules2013
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Ну канешнааа, и прямо Лион тут ну никак не имеет своей выгоды, бедный Ола ночами не спит, переживает о судьбе клубов внизу турнирной таблицы. За аннулирование выступают только те клубы, у которых сезон сложился хуже, чем они ожидали. Это, например, стоящие в зоне вылета в АПЛ или тот же Лион, который сейчас в чемпионате уже почти потерял все шансы попасть даже в ЛЕ. Этот сезон для них в чемпионате можно назвать неудачным смело. Одна надежда на финал Кубка Франции, но там ПСЖ, который обыграть будет очень сложно, если матч вообще состоится. Так что Ола, разумеется, хочется всё начать с чистого листа.
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