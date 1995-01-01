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    «Балтика» предложила приостановить розыгрыш ФНЛ

    Председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков выступил с инициативой сделать паузу в текущем розыгрыше ФНЛ.

    По его мнению, проводить матчи первенства без зрителей из-за коронавируса не имеет смысла.

    «Мы понимаем, что нет никакого смысла проводить матч без болельщиков. И, на наш взгляд, было бы целесообразным приостановить чемпионат, как это сделано в Лиге чемпионов и в других европейских национальных турнира.

    Получается, в Калининграде мы играем без болельщиков, а в благоприятном регионе с болельщиками? Понимаем и разделяем обеспокоенность властей, но давайте приостановим чемпионат. Мы бы попросили поддержки клубов, в особенности которые испытывают похожие сложности. Российский чемпионат должен быть приостановлен», – сказал Шендерюк-Жидков.

    • 15 марта должен состояться матч «Балтика» – «Армавир».
    • Региональные власти разрешили проводить игру только при пустых трибунах.
    • Калининградцы по итогам 26 туров занимают восьмое место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1799

      Бухбух 1 час назад

      Интересно, а ЗП футболерам на время приостановки чемпов будет выплачиваться?

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