«Балтика» предложила приостановить розыгрыш ФНЛ

Председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков выступил с инициативой сделать паузу в текущем розыгрыше ФНЛ.

По его мнению, проводить матчи первенства без зрителей из-за коронавируса не имеет смысла.

«Мы понимаем, что нет никакого смысла проводить матч без болельщиков. И, на наш взгляд, было бы целесообразным приостановить чемпионат, как это сделано в Лиге чемпионов и в других европейских национальных турнира.

Получается, в Калининграде мы играем без болельщиков, а в благоприятном регионе с болельщиками? Понимаем и разделяем обеспокоенность властей, но давайте приостановим чемпионат. Мы бы попросили поддержки клубов, в особенности которые испытывают похожие сложности. Российский чемпионат должен быть приостановлен», – сказал Шендерюк-Жидков.