Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Балтика» предложила приостановить розыгрыш ФНЛ

13 марта 2020, 17:53
1

Председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков выступил с инициативой сделать паузу в текущем розыгрыше ФНЛ.

По его мнению, проводить матчи первенства без зрителей из-за коронавируса не имеет смысла.

«Мы понимаем, что нет никакого смысла проводить матч без болельщиков. И, на наш взгляд, было бы целесообразным приостановить чемпионат, как это сделано в Лиге чемпионов и в других европейских национальных турнира.

Получается, в Калининграде мы играем без болельщиков, а в благоприятном регионе с болельщиками? Понимаем и разделяем обеспокоенность властей, но давайте приостановим чемпионат. Мы бы попросили поддержки клубов, в особенности которые испытывают похожие сложности. Российский чемпионат должен быть приостановлен», – сказал Шендерюк-Жидков.

  • 15 марта должен состояться матч «Балтика» – «Армавир».
  • Региональные власти разрешили проводить игру только при пустых трибунах.
  • Калининградцы по итогам 26 туров занимают восьмое место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: «Спорт РБК»
Россия. ФНЛ Балтика
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1584113072
Интересно, а ЗП футболерам на время приостановки чемпов будет выплачиваться?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+