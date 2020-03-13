Mundo Deportivo: клубы Испании потеряют 678 миллионов в случае остановки чемпионата

Стало известно, какие финансовые потери понесут испанские клубы в случае полной остановки Примеры и Сегунды.

Как сообщает Mundo Deportivo, команды потеряют 549 миллионов евро на телевизионных правах, 88 миллионов на абонементах и 41,4 миллиона на продажах билетов на матчи.

Если сезон возобновиться, но будет проходить без зрителей, клубы Примеры недосчитаются 117 миллионов евро, клубы Сегунды – 12,5 миллиона.

Вчера было объявлено о приостановлении чемпионата Испании из-за коронавируса как минимум на два тура.

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса