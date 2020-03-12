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    Mundo Deportivo: клубы Испании потеряют 678 миллионов в случае остановки чемпионата

    Стало известно, какие финансовые потери понесут испанские клубы в случае полной остановки Примеры и Сегунды.

    Как сообщает Mundo Deportivo, команды потеряют 549 миллионов евро на телевизионных правах, 88 миллионов на абонементах и 41,4 миллиона на продажах билетов на матчи.

    Если сезон возобновиться, но будет проходить без зрителей, клубы Примеры недосчитаются 117 миллионов евро, клубы Сегунды – 12,5 миллиона.

    • Вчера было объявлено о приостановлении чемпионата Испании из-за коронавируса как минимум на два тура.

    Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

    Источник: Mundo Deportivo

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