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  • Мовсесьян сменил Дюкова на посту главы селекционного отдела ЦСКА

Мовсесьян сменил Дюкова на посту главы селекционного отдела ЦСКА

12 марта 2020, 20:20
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ЦСКА объявил, что Андрей Мовсесьян будет исполнять обязанности главы селекционного отдела клуба.

На этом посту он сменил Максима Дюкова, который решил уйти с должности по собственному желанию.

Армейцы поблагодарили экс-руководителя селекционного отдела за проделанную работу и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

  • По итогам 21 тура РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.
  • Мовсесьян, будучи футболистом, выступал за московский клуб с 1996 по 1997 год.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мовсесьян Андрей
Комментарии (2)
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paracetamol
1584056920
Ары всю Рашу заполонили, больше уже, чем ибреев!
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кто там
1584095090
Лафа, а не работа. Сидишь пердишь в кресло и зп получаешь, один фиг гынер и Ко на игроков деньги не выделяют, а разных карповых и других и так полно.
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