Мовсесьян сменил Дюкова на посту главы селекционного отдела ЦСКА

ЦСКА объявил, что Андрей Мовсесьян будет исполнять обязанности главы селекционного отдела клуба.
На этом посту он сменил Максима Дюкова, который решил уйти с должности по собственному желанию.
Армейцы поблагодарили экс-руководителя селекционного отдела за проделанную работу и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.
- По итогам 21 тура РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.
- Мовсесьян, будучи футболистом, выступал за московский клуб с 1996 по 1997 год.
Источник: Официальный сайт ЦСКА