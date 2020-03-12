Мовсесьян сменил Дюкова на посту главы селекционного отдела ЦСКА

ЦСКА объявил, что Андрей Мовсесьян будет исполнять обязанности главы селекционного отдела клуба.

На этом посту он сменил Максима Дюкова, который решил уйти с должности по собственному желанию.

Армейцы поблагодарили экс-руководителя селекционного отдела за проделанную работу и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.