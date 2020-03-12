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    Тухель: «Мы сыграли как команда, на которую можно положиться»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель ответил на вопросы прессы после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    «Мы сыграли как команда, как команда, на которую можно положиться. Важно было показать это на деле. Сегодня быть тренером такой команды – это настоящее наслаждение.

    Мы побеждаем последние 28 матчей. Проиграли только в Дортмунде, с разницей в один мяч. А люди говорили так, будто мы идем четвертыми в чемпионате и вылетели из всех кубков. Каждый хочет быть критиком – это просто.

    Мы всегда стремимся контролировать ход игры, и нам это полностью удавалось в первом тайме. Было очевидно, что придется и потерпеть, но вместе мы это сделали. Сократили пространство между линиями, и каждый работал друг за друга. Мы это не планировали, но получилось так, что продолжали угрожать сопернику на контратаках», – сказал Тухель.

    • В первом матче «Боруссия» выиграла 2:0.
    • В ответной встрече «ПСЖ» победил со счетом 2:0 и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    12.03.2020 10:15
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