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  • Попечитель «Оренбурга» Столыпин – о разгроме в Сочи: «Игра была ничейная, но получилось вот так»

Попечитель «Оренбурга» Столыпин – о разгроме в Сочи: «Игра была ничейная, но получилось вот так»

12 марта 2020, 00:39
4

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин оценил результат матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Функционер считает, что игра была ничейной.

«По результату все понятно, мы им недовольны. Два быстрых гола надломили команду, выбили из колеи. После пенальти уже совсем не получалось, хотя пытались там что-то изобразить, но уже не хватило воли. Будем разбираться. Жизнь продолжается, готовимся к следующей игре.

По остальным показателям нормально. По ударам и владению мячом мы не проигрывали. Скорее всего, была ничейная игра, но все получилось вот так, не в нашу пользу. Раз проиграли — значит проиграли», – сказал Столыпин Sport24.

  • «Сочи» покинул зону вылета.
  • «Оренбург» занимает 11-е место.
  • Изначально матч должен был состояться в ноябре.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург
Комментарии (4)
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portero
1583983752
Свои моменты надо было забивать
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bset
1584004326
Газпром сказал спасать Сочи. На ком им еще очки зарабатывать, если не на Оренбурге? Надеюсь, Тамбов и Рубин проснутся, начнут набирать очки и отправят питерские фарм-клубы в ФНЛ. А в следующем сезоне Зениту как раз не хватит 12 очков против них для чемпионства. Хотя не удивлюсь, если вдруг изнеоткуда выпрыгнет Ротенберг с уже принятым решением по расширению лиги.
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DOCTOR PENALTY
1584009691
Договорились на ничейку, но тут позвонили из Питера...
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zigbert
1584093947
Теперь остается все списать на невезение.
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