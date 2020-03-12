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    Попечитель «Оренбурга» Столыпин – о разгроме в Сочи: «Игра была ничейная, но получилось вот так»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин оценил результат матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Функционер считает, что игра была ничейной.

    «По результату все понятно, мы им недовольны. Два быстрых гола надломили команду, выбили из колеи. После пенальти уже совсем не получалось, хотя пытались там что-то изобразить, но уже не хватило воли. Будем разбираться. Жизнь продолжается, готовимся к следующей игре.

    По остальным показателям нормально. По ударам и владению мячом мы не проигрывали. Скорее всего, была ничейная игра, но все получилось вот так, не в нашу пользу. Раз проиграли — значит проиграли», – сказал Столыпин Sport24.

    • «Сочи» покинул зону вылета.
    • «Оренбург» занимает 11-е место.
    • Изначально матч должен был состояться в ноябре.

    Источник: Sport24

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    12.03.2020 00:39
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +15735

      DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Договорились на ничейку, но тут позвонили из Питера...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13793

      bset 12 часов назад

      Газпром сказал спасать Сочи. На ком им еще очки зарабатывать, если не на Оренбурге? Надеюсь, Тамбов и Рубин проснутся, начнут набирать очки и отправят питерские фарм-клубы в ФНЛ. А в следующем сезоне Зениту как раз не хватит 12 очков против них для чемпионства. Хотя не удивлюсь, если вдруг изнеоткуда выпрыгнет Ротенберг с уже принятым решением по расширению лиги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2902

      Литейный4 13 часов назад

      Оренбург отыграется на свиньях. Гыгыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2853

      Alekxei Z. 16 часов назад

      Победа Сочи прогнозировалась.
      Филиалы зенита помогают друг другу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -60

      Аден 17 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      игра была ровна, а бЗенит как ни крути куча авна. бу-га-га

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +38234

      portero 18 часов назад

      Свои моменты надо было забивать

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