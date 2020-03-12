Попечитель «Оренбурга» Столыпин – о разгроме в Сочи: «Игра была ничейная, но получилось вот так»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин оценил результат матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Функционер считает, что игра была ничейной.

«По результату все понятно, мы им недовольны. Два быстрых гола надломили команду, выбили из колеи. После пенальти уже совсем не получалось, хотя пытались там что-то изобразить, но уже не хватило воли. Будем разбираться. Жизнь продолжается, готовимся к следующей игре.

По остальным показателям нормально. По ударам и владению мячом мы не проигрывали. Скорее всего, была ничейная игра, но все получилось вот так, не в нашу пользу. Раз проиграли — значит проиграли», – сказал Столыпин Sport24.