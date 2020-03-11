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    Игрок «Оренбурга» Деспотович – о разгроме в Сочи: «Будут писать, что мы сдали игру? Нам самим очки нужны как хлеб, мы хотим не вылететь»

    Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович подвел итог матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Дублем отметился Александр Кокорин.

    «Это футбол, бывает всe. В матче были и красивые голы, но, увы, ошибка решила всe. Просто вброс из аута, а потом… ну, бывает. Ошибка нас не подкосила, у нас были моменты, и если бы мы забили гол, игра бы сложилась по-другому.

    Когда наш матч переносили мы были в лучшей форме, чем «Сочи», но у них тогда болело очень много игроков. Я не думаю, что наше руководство настаивало на игре в тот день.

    После автогола будут писать, что мы сдали игру? Как мы можем сдать игру, если нам очки нужны как хлеб? Мы хотим остаться в Премьер-лиге, у нас сегодня были моменты. Думаю, что забей мы их — выиграли бы матч сегодня», – полагает Деспотович.

    • «Сочи» покинул зону вылета.
    • «Оренбург» занимает 11-е место.
    • Изначально матч должен был состояться в ноябре.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2020 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 39 минут назад

      Сам признался. Похоже на отмазки.

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      Рейтинг: +13747

      bset 1 час назад

      Ротенбергу виднее, кому и чего нужнее. А будешь выеживаться - в следующем сезоне будет за Зенит-2 играть.

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