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  • Игрок «Оренбурга» Деспотович – о разгроме в Сочи: «Будут писать, что мы сдали игру? Нам самим очки нужны как хлеб, мы хотим не вылететь»

Игрок «Оренбурга» Деспотович – о разгроме в Сочи: «Будут писать, что мы сдали игру? Нам самим очки нужны как хлеб, мы хотим не вылететь»

11 марта 2020, 22:59
5

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович подвел итог матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Дублем отметился Александр Кокорин.

«Это футбол, бывает всe. В матче были и красивые голы, но, увы, ошибка решила всe. Просто вброс из аута, а потом… ну, бывает. Ошибка нас не подкосила, у нас были моменты, и если бы мы забили гол, игра бы сложилась по-другому.

Когда наш матч переносили мы были в лучшей форме, чем «Сочи», но у них тогда болело очень много игроков. Я не думаю, что наше руководство настаивало на игре в тот день.

После автогола будут писать, что мы сдали игру? Как мы можем сдать игру, если нам очки нужны как хлеб? Мы хотим остаться в Премьер-лиге, у нас сегодня были моменты. Думаю, что забей мы их — выиграли бы матч сегодня», – полагает Деспотович.

  • «Сочи» покинул зону вылета.
  • «Оренбург» занимает 11-е место.
  • Изначально матч должен был состояться в ноябре.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Деспотович Джордже
Комментарии (5)
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bset
1583958550
Ротенбергу виднее, кому и чего нужнее. А будешь выеживаться - в следующем сезоне будет за Зенит-2 играть.
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Hektor 84
1583961469
Сам признался. Похоже на отмазки.
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x-x-x-x-x
1583966410
на вору шапка горить. можно посчитать как чистосердечное признание.
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arok
1583971416
План оставить Фишт в РПЛ в действии и работает!!!!!
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JTherry
1584003732
Деспотович – о разгроме в Сочи: «Будут писать, что мы сдали игру... ...на воре и шапка горит: зенит-2 сдал игру зениту-3... вылизали "очко" спонсорам))
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