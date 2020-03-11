Игрок «Оренбурга» Деспотович – о разгроме в Сочи: «Будут писать, что мы сдали игру? Нам самим очки нужны как хлеб, мы хотим не вылететь»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович подвел итог матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Дублем отметился Александр Кокорин.

«Это футбол, бывает всe. В матче были и красивые голы, но, увы, ошибка решила всe. Просто вброс из аута, а потом… ну, бывает. Ошибка нас не подкосила, у нас были моменты, и если бы мы забили гол, игра бы сложилась по-другому.

Когда наш матч переносили мы были в лучшей форме, чем «Сочи», но у них тогда болело очень много игроков. Я не думаю, что наше руководство настаивало на игре в тот день.

После автогола будут писать, что мы сдали игру? Как мы можем сдать игру, если нам очки нужны как хлеб? Мы хотим остаться в Премьер-лиге, у нас сегодня были моменты. Думаю, что забей мы их — выиграли бы матч сегодня», – полагает Деспотович.