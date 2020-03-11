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  • Кокорин и Заболотный – в стартовом составе «Сочи» на матч с «Оренбургом»

Кокорин и Заболотный – в стартовом составе «Сочи» на матч с «Оренбургом»

11 марта 2020, 18:31
6

Стали известны стартовые составы на перенесенный матч 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Оренбургом».

Игра пройдет сегодня на стадионе «Фишт». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.

  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ (18 очков).
  • «Оренбург» располагается на 11 месте (23 очка).

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург
Комментарии (6)
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portero
1583941148
Сочи имеет шанец уйти из зоны вылета, в случае победы, согласен с этим Оренбург или будут биться из последних сил.....
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bset
1583941677
Ротенберг умеет договариваться. Думаю, он уже обо всем договорился в плане результата. 2:1 в пользу Сочи.
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Ганнибал Лектор
1583942418
Проигравший этот матч будет иметь отличные шансы на ФНЛ
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giluxa1963
1583943961
Сочи топчи свинок
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portero
1583946552
Там всё понятно два гола мутных... Краснодару тяжело будет в Сочи, могут такие же пенали ставить...
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