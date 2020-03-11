Кокорин и Заболотный – в стартовом составе «Сочи» на матч с «Оренбургом»

Стали известны стартовые составы на перенесенный матч 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Оренбургом».
Игра пройдет сегодня на стадионе «Фишт». Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ (18 очков).
- «Оренбург» располагается на 11 месте (23 очка).
Источник: Официальный сайт РПЛ