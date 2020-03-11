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    Кокорин и Заболотный – в стартовом составе «Сочи» на матч с «Оренбургом»

    Стали известны стартовые составы на перенесенный матч 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Оренбургом».

    Игра пройдет сегодня на стадионе «Фишт». Начало – в 19:30 по московскому времени.

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.

    • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ (18 очков).
    • «Оренбург» располагается на 11 месте (23 очка).

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    11.03.2020 18:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +38196

      portero 4 часа назад

      Там всё понятно два гола мутных...
      Краснодару тяжело будет в Сочи, могут такие же пенали ставить...

      0
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      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне > portero 4 часа назад

      Вполне возможно, что поле этой игры Сочи будут уставшие, и вашим не будет особого труда победить Сочи. Со Спартаком было труднее.

      1
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata 5 часов назад

      Думаю договорятся на ничью , ну или победу Сочи - иначе им совсем хана .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1751

      giluxa1963 5 часов назад

      Сочи топчи свинок

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 5 часов назад

      Пора Сочи догонять свиней и поменяться с ними местами. Мазутный проект должен феерить в Пердиве. Гыгыгы

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1472

      Ганнибал Лектор 5 часов назад

      Проигравший этот матч будет иметь отличные шансы на ФНЛ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13747

      bset 6 часов назад

      Ротенберг умеет договариваться. Думаю, он уже обо всем договорился в плане результата. 2:1 в пользу Сочи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18568

      пьяныйхоровод > bset 3 часа назад

      Прог-но-зиииист ! А-у !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38196

      portero 6 часов назад

      Сочи имеет шанец уйти из зоны вылета, в случае победы, согласен с этим Оренбург или будут биться из последних сил.....

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