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Федун встретится с Прядкиным для обсуждения допуска болельщиков

11 марта 2020, 18:25
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Владелец «Спартака» Леонид Федун завтра проведет встречу с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным. На ней будут обсуждены вопросы допуска болельщиков на стадионы после введения ограничения на посещение массовых мероприятий в Москве.

«Я этим вопросом не занимаюсь. Я пока ничего не знаю. Завтра у меня будет встреча с Прядкиным, и по этому вопросу и у меня будет информация. Спасибо», – сказал Федун.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.
  • Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.
  • Сообщалось, что клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи.

Источник: РБК-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Прядкин Сергей Федун Леонид
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