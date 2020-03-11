Федун встретится с Прядкиным для обсуждения допуска болельщиков

Владелец «Спартака» Леонид Федун завтра проведет встречу с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным. На ней будут обсуждены вопросы допуска болельщиков на стадионы после введения ограничения на посещение массовых мероприятий в Москве.

«Я этим вопросом не занимаюсь. Я пока ничего не знаю. Завтра у меня будет встреча с Прядкиным, и по этому вопросу и у меня будет информация. Спасибо», – сказал Федун.