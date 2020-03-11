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    Федун встретится с Прядкиным для обсуждения допуска болельщиков

    Владелец «Спартака» Леонид Федун завтра проведет встречу с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным. На ней будут обсуждены вопросы допуска болельщиков на стадионы после введения ограничения на посещение массовых мероприятий в Москве.

    «Я этим вопросом не занимаюсь. Я пока ничего не знаю. Завтра у меня будет встреча с Прядкиным, и по этому вопросу и у меня будет информация. Спасибо», – сказал Федун.

    • Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек.
    • Запрет из-за угрозы распространения коронавируса будет действовать до 10 апреля.
    • Сообщалось, что клубы из Москвы самостоятельно примут решение о допуске зрителей на матчи.

    Источник: РБК-Спорт

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    11.03.2020 18:25
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 5 часов назад

      Не с прядкиным, а с батей цорна ! Будут обсуждать кому сколько занести нефтяного бабла чтобы напрямую в пердив не вылететь ! Позорные хряки !!! Стыдно за вас ! Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 5 часов назад

      У фердуна одни сплошные убытки от мазутного проекта. И так на них не ходят, так последним меньшИнствам запретят вход. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +623

      "supermax" > Литейный4 5 часов назад

      будешь моей личной су.чкой...приказываю минусовать все мои комменты

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > "supermax" 5 часов назад

      Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
      Рассчитывай силы свои.
      И, если сказать не умеешь хрю-хрю, -
      Визжи, не стесняясь: И-иии!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +623

      "supermax" > Литейный4 5 часов назад

      стишки оставь для вашего с боратом гей парада

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > "supermax" 4 часа назад

      О, вот и природа во всей красе! Чувствуешь? Это твой IQ падает. Гыгыгы

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +623

      "supermax" > Литейный4 4 часа назад

      мой ли? ..чувствуешь то только ты

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > "supermax" 4 часа назад

      А разум ваш не блещет интеллектом! Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +623

      "supermax" > Литейный4 4 часа назад

      как-то слабенько...стыдно за литейного! гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > "supermax" 4 часа назад

      Соперников просто не вижу. Вот и слабенько. Не с кем поговорить о футболе. гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +623

      "supermax" > Литейный4 4 часа назад

      ты говоришь только о спартаке а не о футболе в целом как я вижу...тебя федун обидел? откуда дерьма то столько?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > "supermax" 4 часа назад

      Потому что стыдно за мазутный проект Федуна. И ему уже тоже стало стыдно. Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +623

      "supermax" > Литейный4 4 часа назад

      ты за все проекты так переживаешь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9868

      silver29 6 часов назад

      В метро значит в тесноте обжиматься можно, а на свежем воздухе на стадионе посидеть нельзя ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      alarm 6 часов назад

      у фердуна большой опыт в рассаживании картонных хряков на трибунах, чтобы изобразить посещаемость. стыдно за спартак!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +623

      "supermax" > alarm 5 часов назад

      такой дурак сук...

      -1
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