Кокорин – о Путине: «Я столкнулся с системой и понимаю, что не все так хорошо, как раньше думал»

Вот ты тупорылый боратка ********! Ну втащил Гулиев америкосу молодец, патриот, а твой кокошка чинуше втащил стулом, но это ладно многие одобрили. Но когда мужика работягу толпой отпинали и нахально залезли к нему в машину, причем не его личную. Пи да рок твой кокошка. То время что он отсидел ничему его не научило. Даже уверен что он в будущем еще похлеще отсудит. Ты вот Старостина не трогай. Такие познания. Тебя тогда еще в проекте не было чтоб так рассуждать. Ты вот когда вырастишь и воспитаешь сына я посмотрел бы стал ты его на войну на фронт отпускать. Но тебе это не дано. Ведь у пида ров детей не бывает.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин ответил на вопрос о президенте Владимире Путине. У футболиста есть вопросы к системе.
– У тебя раньше на аватарке был Владимир Путин. Ты носил футболку с Владимиром Путиным. По большому счету, ты попал под каток системы, потому что судебная власть – это в том числе система. Изменил ты отношение к власти, и будет ли когда-нибудь у тебя президент на аватарке?
– На аватарке точно не будет. Лично к его персоне я отношение не изменил в том плане, что это были мои ожидания, то, чего я хотел. Но понимаю, что в этой ситуации он знал, в системе об этом знали. Не скажу на сто процентов, что принимали участие и были какие-то звонки, но об этом знали. Если бы это хотели сделать чуть-чуть по-другому, они бы сделали.
Вообще, столкнулся с системой и понимаю, что не все так хорошо, как я раньше думал. Судебные разбирательства, судебные процессы в стране – ну не может быть 0,00002 оправдательных приговора. Получается, все виноваты? То есть суд получился: «Чего мне разбираться?» Все виноваты, всех можно закрывать. Это неправильно.