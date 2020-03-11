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    Кокорин – о Путине: «Я столкнулся с системой и понимаю, что не все так хорошо, как раньше думал»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин ответил на вопрос о президенте Владимире Путине. У футболиста есть вопросы к системе.

    – У тебя раньше на аватарке был Владимир Путин. Ты носил футболку с Владимиром Путиным. По большому счету, ты попал под каток системы, потому что судебная власть – это в том числе система. Изменил ты отношение к власти, и будет ли когда-нибудь у тебя президент на аватарке?

    – На аватарке точно не будет. Лично к его персоне я отношение не изменил в том плане, что это были мои ожидания, то, чего я хотел. Но понимаю, что в этой ситуации он знал, в системе об этом знали. Не скажу на сто процентов, что принимали участие и были какие-то звонки, но об этом знали. Если бы это хотели сделать чуть-чуть по-другому, они бы сделали.

    Вообще, столкнулся с системой и понимаю, что не все так хорошо, как я раньше думал. Судебные разбирательства, судебные процессы в стране – ну не может быть 0,00002 оправдательных приговора. Получается, все виноваты? То есть суд получился: «Чего мне разбираться?» Все виноваты, всех можно закрывать. Это неправильно.

    • Кокорин провел 11 месяцев за решеткой.
    • Футболист принадлежит «Зениту».
    • Путин допустил, что останется на президентском посту и после 2024 года.

    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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    11.03.2020 01:19
    Комментарии29
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 11 часов назад

      Вот ты тупорылый боратка ********! Ну втащил Гулиев америкосу молодец, патриот, а твой кокошка чинуше втащил стулом, но это ладно многие одобрили. Но когда мужика работягу толпой отпинали и нахально залезли к нему в машину, причем не его личную. Пи да рок твой кокошка. То время что он отсидел ничему его не научило. Даже уверен что он в будущем еще похлеще отсудит. Ты вот Старостина не трогай. Такие познания. Тебя тогда еще в проекте не было чтоб так рассуждать. Ты вот когда вырастишь и воспитаешь сына я посмотрел бы стал ты его на войну на фронт отпускать. Но тебе это не дано. Ведь у пида ров детей не бывает.

      4
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      Рейтинг: +427

      Cleaner 11 часов назад

      После этого комментария контракта с Зенитом у Кокорина НЕ будет. Так Саша ничего и не понял...

      2
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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Саша , чтобы жизнь увидеть надо иногда вылезать из своего Бентли.
      Ты это понял оказавшись у пропасти, а 80 % населения живут так постоянно.

      2
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      Рейтинг: +3507

      3a zenit 13 часов назад

      как получать нереальное бабло ни за что,так Путин хороший,а как отвечать за содеянное,то Путин плохой.Кокоша чудил много раз и его защищали,а тут он просто за е б а л в край и на него положили писюн.

      1
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      Рейтинг: +288

      Кронштадт65 > 3a zenit 12 часов назад

      а тут он просто дотронулся до властьимущих, а этого делать незя

      1
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      Рейтинг: +1264

      Genz 14 часов назад

      Саша правильно сказал аккуратно и доходчиво, все знают ,какая власть .но Саше нужно было высказаться

      2
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      Рейтинг: +6282

      FanatSerj 15 часов назад

      да хоть жизни повидал, а то, то шампус в Монако, то стульями по голове, надо было раньше конечно его приземлить и спасти, так то талантливый парень, а так считай почти всю футбольную карьеру пропижонил.

      4
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      Рейтинг: +35

      ФК Зенит 15 часов назад

      это, конечно, злорадство... вот хлебнул маленько обычной российской жизни. а то считал наверно, что деньги помогут везде

      8
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      Рейтинг: +694

      Серёга Краснодарский 15 часов назад

      неужели в его окружении нет людей с мозгами которые подскажут- в какой стране живешь? молчи дурак.....

      2
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      Рейтинг: +2240

      Давид59 16 часов назад

      Со всеми комментами согласен: накосячил - отвечай. Но почему-то никто не заметил, что на уголовку его случай никак не тянул. Тут уже работали механизмы "системы", о которых он и говорил.

      4
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      Рейтинг: +2481

      АртурZaСМ > Давид59 15 часов назад

      Его поведение просто аморально , что это комбо с двойным избиение (где их таких хороших и просто весёлых ребят провоцировали с разницей в несколько часов абсолютно разные и не связанные ни чем друг с другом люди), что тот случай с Монако. И его наказание нужно рассматривать не как общепринятое, а именно как показательную порку. Потому что пора уже было показать всем внезапно разбогатевшим недофутболерам, что подобное поведение недопустимо и будет караться...

      7
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      Рейтинг: +487

      vmonomah17 > Давид59 15 часов назад

      Пусть кокоша скажет спасибо, что ему не впаяли ст. 277 УК РФ "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".
      Так что с ним обошлись более чем гуманно!

      2
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      Рейтинг: +288

      Кронштадт65 > АртурZaСМ 12 часов назад

      а как быть тогда с Гулиевым? чего ж не посадили

      1
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      Рейтинг: +7026

      mihail200606 16 часов назад

      Этот скудоумный притырок о чем вообще говорит.. Есть его конкретный случай, когда он накосячил и его наказали.. А тут теперь вся система против него.. Кому он нужен..

      8
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