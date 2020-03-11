Кокорин – о Путине: «Я столкнулся с системой и понимаю, что не все так хорошо, как раньше думал»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин ответил на вопрос о президенте Владимире Путине. У футболиста есть вопросы к системе.

– У тебя раньше на аватарке был Владимир Путин. Ты носил футболку с Владимиром Путиным. По большому счету, ты попал под каток системы, потому что судебная власть – это в том числе система. Изменил ты отношение к власти, и будет ли когда-нибудь у тебя президент на аватарке?

– На аватарке точно не будет. Лично к его персоне я отношение не изменил в том плане, что это были мои ожидания, то, чего я хотел. Но понимаю, что в этой ситуации он знал, в системе об этом знали. Не скажу на сто процентов, что принимали участие и были какие-то звонки, но об этом знали. Если бы это хотели сделать чуть-чуть по-другому, они бы сделали.

Вообще, столкнулся с системой и понимаю, что не все так хорошо, как я раньше думал. Судебные разбирательства, судебные процессы в стране – ну не может быть 0,00002 оправдательных приговора. Получается, все виноваты? То есть суд получился: «Чего мне разбираться?» Все виноваты, всех можно закрывать. Это неправильно.