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  • Кокорин – о Путине: «Я столкнулся с системой и понимаю, что не все так хорошо, как раньше думал»

Кокорин – о Путине: «Я столкнулся с системой и понимаю, что не все так хорошо, как раньше думал»

11 марта 2020, 01:19
19

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин ответил на вопрос о президенте Владимире Путине. У футболиста есть вопросы к системе.

– У тебя раньше на аватарке был Владимир Путин. Ты носил футболку с Владимиром Путиным. По большому счету, ты попал под каток системы, потому что судебная власть – это в том числе система. Изменил ты отношение к власти, и будет ли когда-нибудь у тебя президент на аватарке?

– На аватарке точно не будет. Лично к его персоне я отношение не изменил в том плане, что это были мои ожидания, то, чего я хотел. Но понимаю, что в этой ситуации он знал, в системе об этом знали. Не скажу на сто процентов, что принимали участие и были какие-то звонки, но об этом знали. Если бы это хотели сделать чуть-чуть по-другому, они бы сделали.

Вообще, столкнулся с системой и понимаю, что не все так хорошо, как я раньше думал. Судебные разбирательства, судебные процессы в стране – ну не может быть 0,00002 оправдательных приговора. Получается, все виноваты? То есть суд получился: «Чего мне разбираться?» Все виноваты, всех можно закрывать. Это неправильно.

  • Кокорин провел 11 месяцев за решеткой.
  • Футболист принадлежит «Зениту».
  • Путин допустил, что останется на президентском посту и после 2024 года.

Источник: ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр Путин Владимир
Комментарии (19)
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Plyash
1583880889
Ты с системой столкнулся ещё два года назад,когда стульями махал.Простая людина получила бы хулиганку и срок 5лет.А ты людина публичная,тебя помурыжили 11 месяцев и по УДО ты выскочил.Не надо понимать систему,беги лучше от своих хозяев скорее,они та же система,только с обратным знаком для тебя.
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Hektor 84
1583884726
Причем тут система? Отчудил расхлебывай. А то что ты богатей с тебя не снимает ответственности.
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Диктор
1583895552
Вкусил.Так вот это ты с деньгами и связями,а теперь прикинь что ожидает обычного человека попавшего под каток системы.
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АртурZaСМ
1583896419
Тебя дурня похоже год заточения ничему не научил как был дураком так им и остался... Совсем не понял для чего это было сделано и совсем не осознает дикости своего поведения... Так же считает себя жертвой...
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portero
1583902039
Кокорин считает что он совсем не виноват, иногда лучше молчать, когда раньше денег откупался за залеты это типо правильно???горьатого могилв исправит.
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mihail200606
1583902459
Этот скудоумный притырок о чем вообще говорит.. Есть его конкретный случай, когда он накосячил и его наказали.. А тут теперь вся система против него.. Кому он нужен..
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Давид59
1583904029
Со всеми комментами согласен: накосячил - отвечай. Но почему-то никто не заметил, что на уголовку его случай никак не тянул. Тут уже работали механизмы "системы", о которых он и говорил.
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ФК Зенит
1583906408
это, конечно, злорадство... вот хлебнул маленько обычной российской жизни. а то считал наверно, что деньги помогут везде
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FanatSerj
1583907521
да хоть жизни повидал, а то, то шампус в Монако, то стульями по голове, надо было раньше конечно его приземлить и спасти, так то талантливый парень, а так считай почти всю футбольную карьеру пропижонил.
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Hektor 84
1583920624
Вот ты тупорылый боратка ********! Ну втащил Гулиев америкосу молодец, патриот, а твой кокошка чинуше втащил стулом, но это ладно многие одобрили. Но когда мужика работягу толпой отпинали и нахально залезли к нему в машину, причем не его личную. Пи да рок твой кокошка. То время что он отсидел ничему его не научило. Даже уверен что он в будущем еще похлеще отсудит. Ты вот Старостина не трогай. Такие познания. Тебя тогда еще в проекте не было чтоб так рассуждать. Ты вот когда вырастишь и воспитаешь сына я посмотрел бы стал ты его на войну на фронт отпускать. Но тебе это не дано. Ведь у пида ров детей не бывает.
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