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    Гвардиола – о поражении в дерби: «Мы показывали свою игру, «Юнайтед» ждал наших ошибок»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча 27-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Хозяева забили по голу в каждом из таймов.

    «Сити» играл хорошо. Не хватило в последней трети поля, второй тайм был лучше. Мы прессинговали, хорошо оборонялись. Соперник играл на контратаках. Мы показывали свою игру, «Юнайтед» ждал наших ошибок», – цитирует Гвардиолу ВВС.

    • «Ливерпулю» до титула АПЛ осталось одержать две победы.
    • «Сити» занимает второе место.
    • «Юнайтед» поднялся на пятую строчку.

    Источник: BBC

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    09.03.2020 14:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 9 марта 2020, 14:58

      а что им еще оставалось делать,когда стиль игры Пепа это типичные затяжные перепасовки и также ожидание момента для прорыва зоны!))Манчестер красный и ******))

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > MU-fanatic 9 марта 2020, 18:09

      красный Манчестер пусть сначала в ЛЕ квалифицируется на след сезон))) цыплят по осени считают

      -3
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      Рейтинг: +69

      Garri98 > Cules2013 10 марта 2020, 01:03

      Уважаемый Чемпионат Испании это даже не Чемпионшип , а Ваша Барса играет по 4—5 игр в месяц плюс каникулы. И поверьте Проведи Барса пару-тройку сезонов в АПЛ, думаю вы бы её и в 10 не увидели с вашими симулянтами. Ну а со спадом МЮ конечно согласен. Но Барсу ждёт такая же картина после ухода Мэсси. Но Манчестер не только сегодня Красный, он будет Красным до начала следующего сезона и Вам этого не понять. С Вашим чемпионатом.

      3
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      Рейтинг: +228

      Nikoo > Garri98 10 марта 2020, 02:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ахахах, сразу видно...Автору 7 лет. Ты даун чтоли?

      -4
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      Рейтинг: +69

      Garri98 > Nikoo 10 марта 2020, 05:05

      Даун твой папа ,что воспитал такое быдло как ты.
      Ты Муфлон, Такой смелый, что уверен в своей безнаказанности и поэтому позволяешь себе такое отношение к людям. Вот поэтому такая петушья как ты и развелась среди людей. ЛУчше потеряйся

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      Рейтинг: +228

      Nikoo > Garri98 10 марта 2020, 06:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ахахах, теперь все понятно..ты точно даун, причём конченный. Только идиот и голодранец как твой папочка мог такое написать. Надо воспитывать твою папочку, а потом тебя. А про мамочку я вообще молчу, ты сам с ней разберёшься. Так что пошёл Nax uuy рукаблуд хренов.

      -4
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      Рейтинг: +84

      MU 007 > Cules2013 10 марта 2020, 19:38

      А правда, вот уйдет ваш Месси на пенсию и что дальше? А ничего!

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > MU 007 10 марта 2020, 20:47

      У вас весь клуб развалился от ухода Фергюсона. И это при том, что в отличие от того же Милана, у вас нет никаких финансовых и управленческих проблем.
      За 6,5 лет не смогли ничего поделать с разными тренерами и игроками на поле.
      Как Реал не развалился от ухода Роналду, так Барса не развалится от пенсии Месси. Игроки уровня Суареза, Неймара или тер Штегена не перестанут приходить в Барсу, как и тренеры уровня хотя бы Энрике.

      -3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Cules2013 11 марта 2020, 01:16

      ушла целая эпоха,спад был очевиден,идет полная перестройка и не важно сколько она длиться!)У вас после ухода Пепа ситуация аналогичная,просто учитывая донный уровень вашего чемпионата этот спад не так заметен как в АПЛ!)так что найди более весомые аргументы,чтобы оправдать свою глупость!и не забудь поменять аватарку при следующем высере невпопад лол!)

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      Рейтинг: +69

      Garri98 > Cules2013 11 марта 2020, 05:25

      Да, конечно есть масса минусов после ухода САФА но это одна из причин . Посмотри на сколько вырос уровень АПЛ за 6.5 лет, включая тренеров, ты посмотри какое количество звёзд появилось в Англии. Думаю, что это одна и важных причин в засухе МЮ.
      А что касается Реала, то он развалился и не хило, да и Барса уже не блещет, И даже с такой игрой Реал и Барса остаются лидерами Чемпионата и кубка Испании. Дума это уже говорит об уровне конкуренции в Испании.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Garri98 11 марта 2020, 12:18

      Всё как обычно, узнаю болел клубов АПЛ, для вас все говно, одна АПЛ круче всех. Ну-ну. Я уже увидел супер-крутой Челси и ТТХ, сегодня посмотрю на непобедимый Ливерпуль.
      Ла Лига донная? ЛОЛ. Для начала нужно больше 2 матчей в год смотреть, чтобы делать какие-то выводы. Я вот АПЛ смотрю часто, и она мне нравится за скорость и зрелищность, но это не то же самое, что играть лучше. И в еврокубках уже лет 10 это видно. В прошлом году выстрелили англичане один раз, в этом опять всё будет, как обычно.
      По поводу АПЛ самой в себе - это тоже бред. Сейчас только Ливерпуль играет и отчасти Лестер, остальные мучаются. Вынесем Ливер за скобки, и увидим у клубов АПЛ проблемы такие же, как у условного Бетиса или Валенсии. Не надо лапшу вешать про запредельный уровень АПЛ.

      -2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Cules2013 12 марта 2020, 03:02

      можешь более не оправдывать свой бред,ибо он смешон!)В АПЛ команды проводят большего всего матчей и турниров,а также это единственная лига,которая играет в зимний перерыв,нагрузки бешеные,поэтому спад в лч очевиден и абсолютно нет смысла сравнивать английские клубы с испанским театром!)а если взять общее число побед за всю историю и не считать 5 первых халявных побед в кубке чемпионов в самом начале создания турнира,когда не было конкуренции у реала,опять же из-за финансов,то у английских клубов побед больше!так что оставь свои фантазии в своем пустом котелке!лол

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Garri98 12 марта 2020, 03:06

      все верно,но ******** будет бить об грудь и продолжать гнуть свою посредственную линию без адекватных аргументов!)

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