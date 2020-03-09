Гвардиола – о поражении в дерби: «Мы показывали свою игру, «Юнайтед» ждал наших ошибок»

а что им еще оставалось делать,когда стиль игры Пепа это типичные затяжные перепасовки и также ожидание момента для прорыва зоны!))Манчестер красный и ******))
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча 27-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Хозяева забили по голу в каждом из таймов.
«Сити» играл хорошо. Не хватило в последней трети поля, второй тайм был лучше. Мы прессинговали, хорошо оборонялись. Соперник играл на контратаках. Мы показывали свою игру, «Юнайтед» ждал наших ошибок», – цитирует Гвардиолу ВВС.
- «Ливерпулю» до титула АПЛ осталось одержать две победы.
- «Сити» занимает второе место.
- «Юнайтед» поднялся на пятую строчку.