Гвардиола – о поражении в дерби: «Мы показывали свою игру, «Юнайтед» ждал наших ошибок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча 27-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Хозяева забили по голу в каждом из таймов.

«Сити» играл хорошо. Не хватило в последней трети поля, второй тайм был лучше. Мы прессинговали, хорошо оборонялись. Соперник играл на контратаках. Мы показывали свою игру, «Юнайтед» ждал наших ошибок», – цитирует Гвардиолу ВВС.