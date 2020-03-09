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  • Гвардиола – о поражении в дерби: «Мы показывали свою игру, «Юнайтед» ждал наших ошибок»

Гвардиола – о поражении в дерби: «Мы показывали свою игру, «Юнайтед» ждал наших ошибок»

9 марта 2020, 14:11
13

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча 27-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Хозяева забили по голу в каждом из таймов.

«Сити» играл хорошо. Не хватило в последней трети поля, второй тайм был лучше. Мы прессинговали, хорошо оборонялись. Соперник играл на контратаках. Мы показывали свою игру, «Юнайтед» ждал наших ошибок», – цитирует Гвардиолу ВВС.

  • «Ливерпулю» до титула АПЛ осталось одержать две победы.
  • «Сити» занимает второе место.
  • «Юнайтед» поднялся на пятую строчку.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Гвардиола Хосеп
Комментарии (13)
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MU-fanatic
1583755124
а что им еще оставалось делать,когда стиль игры Пепа это типичные затяжные перепасовки и также ожидание момента для прорыва зоны!))Манчестер красный и ******))
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