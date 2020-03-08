Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил, что возглавил селекционно-аналитический отдел клуба.

— Теперь снова работаю в ФК «Сочи»...

— Кем?!

— Руководителем селекционно-аналитического отдела.

— Ну и поворот.

— Приступил к обязанностям пару дней назад. Я несколько раз встречался с Борисом Романовичем Ротенбергом. Сошлись на том, что еще могу быть полезен клубу.

— Почему именно селекция?

— В первую очередь вопрос был поставлен так: «Чем бы мне хотелось заниматься?» «Сочи» — клуб молодой, только формируется. Селекционно-аналитического отдела здесь не было, вот и выбрал это направление.