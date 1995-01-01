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    Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел «Сочи»

    Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил, что возглавил селекционно-аналитический отдел клуба.

    — Теперь снова работаю в ФК «Сочи»...

    — Кем?!

    — Руководителем селекционно-аналитического отдела.

    — Ну и поворот.

    — Приступил к обязанностям пару дней назад. Я несколько раз встречался с Борисом Романовичем Ротенбергом. Сошлись на том, что еще могу быть полезен клубу.

    — Почему именно селекция?

    — В первую очередь вопрос был поставлен так: «Чем бы мне хотелось заниматься?» «Сочи» — клуб молодой, только формируется. Селекционно-аналитического отдела здесь не было, вот и выбрал это направление.

    • Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба.
    • В ноябре 2019 года он был отправлен в отставку.
    • На данный момент команда занимает последнее место в чемпионате.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2015

      Борат 1 час назад

      Молодец ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +2730

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну какой ещё селекционный отдел в Сочи ????
      Перевести десяток игроков из Зенита ума большого не надо.

      0
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      Рейтинг: +195

      SLADE2019 2 часа назад

      Во-первых, не слабоват ли Точилин для селекционно-аналитической работы? А во-вторых, вылетят в ФНЛ, то какая там селекция с аналитикой, рубиться надо будет в каждом матче и не анализировать особо.

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