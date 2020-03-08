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Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел «Сочи»

8 марта 2020, 10:01
3

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил, что возглавил селекционно-аналитический отдел клуба.

— Теперь снова работаю в ФК «Сочи»...

— Кем?!

— Руководителем селекционно-аналитического отдела.

— Ну и поворот.

— Приступил к обязанностям пару дней назад. Я несколько раз встречался с Борисом Романовичем Ротенбергом. Сошлись на том, что еще могу быть полезен клубу.

— Почему именно селекция?

— В первую очередь вопрос был поставлен так: «Чем бы мне хотелось заниматься?» «Сочи» — клуб молодой, только формируется. Селекционно-аналитического отдела здесь не было, вот и выбрал это направление.

  • Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба.
  • В ноябре 2019 года он был отправлен в отставку.
  • На данный момент команда занимает последнее место в чемпионате.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Сочи Точилин Александр
Комментарии (3)
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SLADE2019
1583651879
Во-первых, не слабоват ли Точилин для селекционно-аналитической работы? А во-вторых, вылетят в ФНЛ, то какая там селекция с аналитикой, рубиться надо будет в каждом матче и не анализировать особо.
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dim29
1583673309
Ну теперь попрут!!!
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Иван Петров 1986
1583690624
Точилин аналитик - бред. С его мозгами только мыло покупать.
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