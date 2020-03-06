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  • Главные новости дня. Азмун может перейти в «Наполи», «Локомотив» не устроила сумма «Милана» за Алексея Миранчука

Главные новости дня. Азмун может перейти в «Наполи», «Локомотив» не устроила сумма «Милана» за Алексея Миранчука

6 марта 2020, 22:38

Ле Таллек: «Буду стараться изо всех сил, чтобы заслужить доверие Черчесова».

«Ландскрона» – об инциденте с фанатами на матче «Ахмат» – «Зенит»: «Клуб предпочел переобуться со своих правил безопасности на сторону новых традиций».

Азмун может перейти в «Наполи».

Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура.

Семак – о месте проведения матча Кубка России против «Спартака»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой».

Кикнадзе: «Сумма, за которую «Милан» хотел арендовать Миранчука, интереса не представляла».

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает девять матчей подряд с общим счетом 22:2.

Источник: Бомбардир.ру
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