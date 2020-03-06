Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура

Новый глава судейского корпуса РФС Виктор Кашшаи принял решение временно отстранить от работы в РПЛ двух арбитров Алексея Еськова и Станислава Васильева.
Оба рефери не получат назначения на два ближайших тура российской Премьер-лиги в качестве главных судей.
Тем не менее, в 21-м туре РПЛ и Еськов, и Васильев смогут выполнять функции видеоассистентов.
- Еськов наказан по итогам матча «Тамбов» – «Рубин» (0:0).
- Ошибки Васильева были совершены в игре «Краснодар» – «Уфа» (2:0).
Источник: «Спорт-Экспресс»