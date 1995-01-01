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    Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура

    Новый глава судейского корпуса РФС Виктор Кашшаи принял решение временно отстранить от работы в РПЛ двух арбитров Алексея Еськова и Станислава Васильева.

    Оба рефери не получат назначения на два ближайших тура российской Премьер-лиги в качестве главных судей.

    Тем не менее, в 21-м туре РПЛ и Еськов, и Васильев смогут выполнять функции видеоассистентов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1895

      Борат 4 минуты назад

      Стыдно за этих федуновских холуёв ! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2018

      Литейный4 18 минут назад

      В федуновской бригаде убыль. Ну ничего, купят других. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ziklop 37 минут назад

      И это все итоги

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