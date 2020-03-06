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Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура

6 марта 2020, 13:59
16

Новый глава судейского корпуса РФС Виктор Кашшаи принял решение временно отстранить от работы в РПЛ двух арбитров Алексея Еськова и Станислава Васильева.

Оба рефери не получат назначения на два ближайших тура российской Премьер-лиги в качестве главных судей.

Тем не менее, в 21-м туре РПЛ и Еськов, и Васильев смогут выполнять функции видеоассистентов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Еськов Алексей Васильев Станислав
Комментарии (16)
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Ziklop
1583492444
И это все итоги
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Krasnodar 123
1583497358
А, Лавочкин получил назначение! Странно все это, видно нужный судейка, чтоб ему так...!
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Рубинище
1583499670
почему только в РПЛ? отстранили бы совсем. но хоть так. надеюсь тенденция продолжится.
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VVM1964
1583501954
А где Иванов ? ((((
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Роман Абрамов
1583506612
Да-да
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BRO_football
1583509122
А вот это правильно. Такое себе наказание, конечно. Просто посидят без работы пару недель, зарплата в любом случае капает, а потом вернутся как ни в чём ни бывало. Но это лучше, чем ничего.
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Hektor 84
1583515185
А Иванова что уже четвертовали?
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MaxRnD
1583516195
А Лапочкин, по всей видимости, будет оправдан по всем 10-и эпизодам, поданной Ростовом жалобы и это ожидаемо .. PS После следующего тура сразу троих, как минимум, можно будет отстранять от судейства ....
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RJM555
1583563754
Пожизненно надо отстранять, то через две игры опять за свое возьмутся
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