«Манчестер Юнайтед» не проигрывает девять матчей подряд с общим счетом 22:2

«Манчестер Юнайтед» после победы в матче 1/8 финала Кубка Англии над «Дерби Каунти» (3:0) продлил беспроигрышную серию до девяти игр.

Команда Уле-Гуннара Сульшера одержала шесть побед и трижды играла вничью. Общий счет – 22:2.

В последний раз «МЮ» проигрывал 22 января в матче АПЛ против «Бернли» (0:2).