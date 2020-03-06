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  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает девять матчей подряд с общим счетом 22:2

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает девять матчей подряд с общим счетом 22:2

6 марта 2020, 06:38
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«Манчестер Юнайтед» после победы в матче 1/8 финала Кубка Англии над «Дерби Каунти» (3:0) продлил беспроигрышную серию до девяти игр.

Команда Уле-Гуннара Сульшера одержала шесть побед и трижды играла вничью. Общий счет – 22:2.

В последний раз «МЮ» проигрывал 22 января в матче АПЛ против «Бернли» (0:2).

  • Английский клуб ранее вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет против ЛАСКа.
  • «Ман Юнайтед» – пятая команда таблицы АПЛ с 42 очками.
  • В следующем туре «МЮ» сыграет против «Манчестер Сити».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Манчестер Юнайтед
Комментарии (3)
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Oldtrafford83
1583471285
Продолжаем в тоже духе!!!
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моэм
1583483029
Петь дифирамбы накануне трёх тяжёлых идущих подряд матча с МС , Тоттенхэмом и Шеффилдом думаю просто не к месту ... напротив , сейчас для МЮ время собраться и "озвереть" , потому что проиграть в них - это объективная реальность и означает вылет за десятку...а Сульшеру конец.
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Ziklop
1583493971
А если соперников опубликовать, то серия померкнет.
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