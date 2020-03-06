«Манчестер Юнайтед» не проигрывает девять матчей подряд с общим счетом 22:2

«Манчестер Юнайтед» после победы в матче 1/8 финала Кубка Англии над «Дерби Каунти» (3:0) продлил беспроигрышную серию до девяти игр.
Команда Уле-Гуннара Сульшера одержала шесть побед и трижды играла вничью. Общий счет – 22:2.
В последний раз «МЮ» проигрывал 22 января в матче АПЛ против «Бернли» (0:2).
- Английский клуб ранее вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет против ЛАСКа.
- «Ман Юнайтед» – пятая команда таблицы АПЛ с 42 очками.
- В следующем туре «МЮ» сыграет против «Манчестер Сити».
Источник: Бомбардир.ру