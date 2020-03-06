Впервые с 2006 года в 1/4 финала Кубка Англии вышли только клубы АПЛ

Определились все четвертьфиналисты Кубка Англии-2019/20.

Впервые с сезона-2005/06 все восемь клубов – клубы АПЛ.

Всего случаев, когда в Англии в 1/4 финала Кубка попадали лишь клубы высшего дивизиона, было пять: в 1894/95, 1895/96, 1995/96, 2005/06 и 2019/20.

«Лестер» примет «Челси», «Норвич» – «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» – «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал».