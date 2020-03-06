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  • Впервые с 2006 года в 1/4 финала Кубка Англии вышли только клубы АПЛ

Впервые с 2006 года в 1/4 финала Кубка Англии вышли только клубы АПЛ

6 марта 2020, 07:27

Определились все четвертьфиналисты Кубка Англии-2019/20.

Впервые с сезона-2005/06 все восемь клубов – клубы АПЛ.

Всего случаев, когда в Англии в 1/4 финала Кубка попадали лишь клубы высшего дивизиона, было пять: в 1894/95, 1895/96, 1995/96, 2005/06 и 2019/20.

«Лестер» примет «Челси», «Норвич»«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл»«Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед»«Арсенал».

  • Игры запланированы 20-22 марта.
  • На этой стадии все еще действует правило переигровки в случае ничейного исхода.

Источник: Opta Sports
Англия. Кубок
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