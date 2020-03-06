Гендиректор «Сочи» Рубашко – об участии Кокорина в игре с «Зенитом»: «Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что вопрос участия нападающего Александра Кокорина в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» будет решаться непосредственно перед игрой.

«Не могу сейчас сказать [сыграет ли Кокорин против «Зенита»], будет игра, будет понятно. Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем. Впереди еще столько туров, дожить надо», – сказал Рубашко.

Матч «Зенит» – «Сочи» состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге.

Кокорин выступает за сочинский клуб на правах аренды, а его трансфер принадлежит питерцам.

Форвард забил тульскому «Арсеналу» в дебютном официальном поединке за «Сочи».

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