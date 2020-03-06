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  • Гендиректор «Сочи» Рубашко – об участии Кокорина в игре с «Зенитом»: «Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем»

Гендиректор «Сочи» Рубашко – об участии Кокорина в игре с «Зенитом»: «Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем»

6 марта 2020, 01:58
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что вопрос участия нападающего Александра Кокорина в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» будет решаться непосредственно перед игрой.

«Не могу сейчас сказать [сыграет ли Кокорин против «Зенита»], будет игра, будет понятно. Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем. Впереди еще столько туров, дожить надо», – сказал Рубашко.

  • Матч «Зенит» – «Сочи» состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге.
  • Кокорин выступает за сочинский клуб на правах аренды, а его трансфер принадлежит питерцам.
  • Форвард забил тульскому «Арсеналу» в дебютном официальном поединке за «Сочи».

Кокорин – об игре с «Зенитом»: «Все не так просто. Поставили пункт с большой суммой»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (4)
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Давид59
1583481066
Моё мнение - ему необходимо сыграть против Зенита. Но этого по-моему боится Медведев. Он ведь утверждал, что тому рано выходить за Зенит. Мол большой перерыв, слаб ещё
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Ziklop
1583492196
Это понятно что перед матчем, там уже посчитать можно стоит Сочи дергаться или поздно.
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Hektor 84
1583513645
Та не даст ему Миллер играть против синита
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