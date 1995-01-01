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    Гендиректор «Сочи» Рубашко – об участии Кокорина в игре с «Зенитом»: «Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что вопрос участия нападающего Александра Кокорина в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» будет решаться непосредственно перед игрой.

    «Не могу сейчас сказать [сыграет ли Кокорин против «Зенита»], будет игра, будет понятно. Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем. Впереди еще столько туров, дожить надо», – сказал Рубашко.

    • Матч «Зенит» – «Сочи» состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге.
    • Кокорин выступает за сочинский клуб на правах аренды, а его трансфер принадлежит питерцам.
    • Форвард забил тульскому «Арсеналу» в дебютном официальном поединке за «Сочи».

    Кокорин – об игре с «Зенитом»: «Все не так просто. Поставили пункт с большой суммой»

    Источник: ТАСС

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