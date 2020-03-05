Кокорин – об игре с «Зенитом»: «Все не так просто. Поставили пункт с большой суммой»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, сможет ли он сыграть против «Зенита».

Форвард перешел из петербургского клуба в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Команды проведут очный матч в РПЛ в Санкт-Петербурге 26 апреля.

«Все не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой», – сказал Кокорин.