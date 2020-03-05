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    Кокорин – об игре с «Зенитом»: «Все не так просто. Поставили пункт с большой суммой»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, сможет ли он сыграть против «Зенита».

    • Форвард перешел из петербургского клуба в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
    • Команды проведут очный матч в РПЛ в Санкт-Петербурге 26 апреля.

    «Все не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой», – сказал Кокорин.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1904

      Литейный4 21 минуту назад

      Заплати, сыграй и забей голешник и не один. Я буду только рад. Ну чтобы в итоговом результате Зенит забил на 1 больше. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +2141

      Masteralex 24 минуты назад

      а вот Дзюба смог, из своих заплатил частично, но смог :)

      0
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      Рейтинг: +10110

      Garrincha58 34 минуты назад

      опять препоны, вали ты Кокорин из страны тебе же легче будет

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