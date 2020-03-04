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    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет готов сыграть с «Уфой»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал состояние здоровья форварда команды Артема Дзюбы.

    «У Дзюбы идет процесс восстановления. Надеюсь, он будет готов сыграть с «Уфой», – сказал Медведев.

    • Нападающий травмировался 22 февраля во время товарищеского матча на сборе в Турции.
    • Из-за повреждения Дзюба пропустил игру РПЛ с «Локомотивом» и поединок Кубка России против «Ахмата».
    • «Зенит» не называет диагноз футболиста.
    • С «Уфой» петербуржцы сыграют в понедельник, 9 марта.

    Семак: «У Дзюбы пока болезненное состояние, слабость»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      paracetamol 1 час назад

      Да хоть бы Себу с Азмуном вылечили, и то хлеб. А то вовсе без напов креновенько.

      0
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      Рейтинг: +1914

      Литейный4 1 час назад

      Пора Дзюбинатору приступать к своим прямым обязанностям. Клепать голешники. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1367

      Hektor 84 > Литейный4 1 час назад

      Его прямые обязанности ныть и жаловаться что обсирают на трибунах

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