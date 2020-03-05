Гендиректор «Зенита» Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет готов сыграть с «Уфой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал состояние здоровья форварда команды Артема Дзюбы.

«У Дзюбы идет процесс восстановления. Надеюсь, он будет готов сыграть с «Уфой», – сказал Медведев.

Нападающий травмировался 22 февраля во время товарищеского матча на сборе в Турции.

Из-за повреждения Дзюба пропустил игру РПЛ с «Локомотивом» и поединок Кубка России против «Ахмата».

«Зенит» не называет диагноз футболиста.

С «Уфой» петербуржцы сыграют в понедельник, 9 марта.

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