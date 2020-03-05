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  • Гендиректор «Зенита» Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет готов сыграть с «Уфой»

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет готов сыграть с «Уфой»

5 марта 2020, 08:53
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал состояние здоровья форварда команды Артема Дзюбы.

«У Дзюбы идет процесс восстановления. Надеюсь, он будет готов сыграть с «Уфой», – сказал Медведев.

  • Нападающий травмировался 22 февраля во время товарищеского матча на сборе в Турции.
  • Из-за повреждения Дзюба пропустил игру РПЛ с «Локомотивом» и поединок Кубка России против «Ахмата».
  • «Зенит» не называет диагноз футболиста.
  • С «Уфой» петербуржцы сыграют в понедельник, 9 марта.

Семак: «У Дзюбы пока болезненное состояние, слабость»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (6)
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paracetamol
1583389037
Да хоть бы Себу с Азмуном вылечили, и то хлеб. А то вовсе без напов креновенько.
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фанат джигурды
1583393180
С Уфой должен играть Нету и приседать при ударах.
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Давид59
1583394214
И в конце его спича хотелось бы услышать что-то типа "эх, сейчас бы Кокорина на поле!". Но такое от него хрен услышишь
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Garrincha58
1583404935
ничья с Уфой тоже будет успехом для Зенита
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