Гендиректор «Зенита» Медведев: «Надеюсь, Дзюба будет готов сыграть с «Уфой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал состояние здоровья форварда команды Артема Дзюбы.
«У Дзюбы идет процесс восстановления. Надеюсь, он будет готов сыграть с «Уфой», – сказал Медведев.
- Нападающий травмировался 22 февраля во время товарищеского матча на сборе в Турции.
- Из-за повреждения Дзюба пропустил игру РПЛ с «Локомотивом» и поединок Кубка России против «Ахмата».
- «Зенит» не называет диагноз футболиста.
- С «Уфой» петербуржцы сыграют в понедельник, 9 марта.
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Источник: «Р-Спорт»