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    Семак: «У Дзюбы пока болезненное состояние, слабость»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 1/4 финала Кубка России против «Ахмата» объяснил, почему не играют нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.

    «Азмун тренировался без проблем, но в последний момент почувствовал некоторое недомогание, решили не рисковать. Со следующего матча он будет готов.

    Это касается всех травмированных. Надеюсь, что Дзюба и Сердар смогут сыграть в следующем матче. У Артема пока болезненное состояние. Слабость. Это не дает ему принять участие в матче против «Ахмата», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер», передает «Спорт-Экспресс».

    Малком, Ригони, Кержаков – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом». Азмун и Дзюба – вне заявки

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1900

      SIRIUS 2002 6 минут назад

      Лечиться надо, без него есть кому играть.

      0
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      Рейтинг: +13581

      bset 7 минут назад

      Ну ничего, есть же Кокорин. А, ну да.....

      1
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      Рейтинг: -70

      Фанат Рубина 9 минут назад

      Короновирус чтоле подхватил?

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      Рейтинг: +1246

      Mister_Tomsk 10 минут назад

      конечно столько бухать) помню когда он за томь топил))))) чемпионат начался, а у него травма, а он в театро жрет в это время))))

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