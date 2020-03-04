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Семак: «У Дзюбы пока болезненное состояние, слабость»

4 марта 2020, 18:17
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 1/4 финала Кубка России против «Ахмата» объяснил, почему не играют нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.

«Азмун тренировался без проблем, но в последний момент почувствовал некоторое недомогание, решили не рисковать. Со следующего матча он будет готов.

Это касается всех травмированных. Надеюсь, что Дзюба и Сердар смогут сыграть в следующем матче. У Артема пока болезненное состояние. Слабость. Это не дает ему принять участие в матче против «Ахмата», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер», передает «Спорт-Экспресс».

Малком, Ригони, Кержаков – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом». Азмун и Дзюба – вне заявки

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Ахмат Дзюба Артем Азмун Сердар Семак Сергей
Комментарии (6)
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Mister_Tomsk
1583336293
конечно столько бухать) помню когда он за томь топил))))) чемпионат начался, а у него травма, а он в театро жрет в это время))))
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bset
1583336484
Ну ничего, есть же Кокорин. А, ну да.....
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SIRIUS 2002
1583336528
Лечиться надо, без него есть кому играть.
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латунный
1583343503
дезентирия зелини обьелся
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КАМПОСТЕР1
1583350461
Наверное корона давит или вирус, а может и короновирус
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Hektor 84
1583353486
Диарея скосила?
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