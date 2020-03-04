Семак: «У Дзюбы пока болезненное состояние, слабость»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 1/4 финала Кубка России против «Ахмата» объяснил, почему не играют нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.

«Азмун тренировался без проблем, но в последний момент почувствовал некоторое недомогание, решили не рисковать. Со следующего матча он будет готов.

Это касается всех травмированных. Надеюсь, что Дзюба и Сердар смогут сыграть в следующем матче. У Артема пока болезненное состояние. Слабость. Это не дает ему принять участие в матче против «Ахмата», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер», передает «Спорт-Экспресс».

Малком, Ригони, Кержаков – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом». Азмун и Дзюба – вне заявки