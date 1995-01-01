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    Малком, Ригони, Кержаков – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом». Азмун и Дзюба – вне заявки

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 1/4 финала Кубка России.

    «Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Анхель Ромерпо, Богославац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Исмаэл Силва.

    Запасные: Гудиев, Уциев, Гиголаев, Кармаев, Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Кадыров, Мбенг, Понсе, Визеу.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Сутормин, Ригони, Малком.

    Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Шатов, Кузяев, Мусаев, Шамкин.

    • Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» сегодня, 4 марта, начало – в 18:00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1017

      Питерский князь 18 секунд назад

      Семаку пора в отставку!

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      Рейтинг: +1499

      neim 36 минут назад

      Сегодня у Малкома есть все шансы доказать, что не зря на него потратили такую кучу бабла !

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      Рейтинг: +121

      Узб@гоеный 59 минут назад

      Ахмат неудобный соперник. Но это всё в прошлом. Победы Зенит.

      1
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      Рейтинг: +1017

      Питерский князь 1 час назад

      Надо было выпустить Жиркова, виемьо Ригони.

      3
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      Рейтинг: +1323

      alarm 1 час назад

      стыдно за ахмет!

      3
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      Рейтинг: +3769

      JTherry 1 час назад

      давай, Ахмат, не подкачай!!! вышиби мозги из бомжей!!!! чтобы борат и Ко икали всю неделю)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18309

      пьяныйхоровод > JTherry 1 час назад

      Давай Ахмат ( Лейпциг , Бенфика , ....и пр.) фсястрана сегодня болеет за тебя .

      1
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      Рейтинг: +1877

      Литейный4 1 час назад

      Зениту разгромной победы. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +13325

      sssrspartak > Литейный4 1 час назад

      ты прав!над зенитом разгромной победы!

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      Рейтинг: +415

      NEONFOL > Литейный4 51 минуту назад

      Глушак вам накатит, а малком может удивить, тупо сломаться пополам, коэффициент 1к2

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      Рейтинг: +13581

      bset 1 час назад

      В следующем сезоне против команд ФНЛ и ПФЛ вообще будут Зенит-2 отправлять. Либо попросят Сочи вместо них матч скатать.

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      Рейтинг: +613

      Semenycch 1 час назад

      Футболиста, способного в атаке склеить что то интересное в этом составе нет. Из запасных Шатов и Шамкин способны на талантливые розыгрыши с партнерами.

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