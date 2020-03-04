Малком, Ригони, Кержаков – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом». Азмун и Дзюба – вне заявки

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 1/4 финала Кубка России.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Анхель Ромерпо, Богославац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Исмаэл Силва.
Запасные: Гудиев, Уциев, Гиголаев, Кармаев, Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Кадыров, Мбенг, Понсе, Визеу.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Сутормин, Ригони, Малком.
Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Шатов, Кузяев, Мусаев, Шамкин.
- Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» сегодня, 4 марта, начало – в 18:00 мск.
Источник: Бомбардир.ру