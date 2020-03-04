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  • Малком, Ригони, Кержаков – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом». Азмун и Дзюба – вне заявки

Малком, Ригони, Кержаков – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом». Азмун и Дзюба – вне заявки

4 марта 2020, 16:56
5

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 1/4 финала Кубка России.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Анхель Ромерпо, Богославац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши, Исмаэл Силва.

Запасные: Гудиев, Уциев, Гиголаев, Кармаев, Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Кадыров, Мбенг, Понсе, Визеу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Сутормин, Ригони, Малком.

Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Шатов, Кузяев, Мусаев, Шамкин.

  • Матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» сегодня, 4 марта, начало – в 18:00 мск.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Зенит Ахмат
Комментарии (5)
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bset
1583330696
В следующем сезоне против команд ФНЛ и ПФЛ вообще будут Зенит-2 отправлять. Либо попросят Сочи вместо них матч скатать.
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JTherry
1583331555
давай, Ахмат, не подкачай!!! вышиби мозги из бомжей!!!! чтобы борат и Ко икали всю неделю)))))
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Завулон new new
1583338800
Ну пи..ц а не пенальти.
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порт
1583340635
Овечек с трибун на шашлык.
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