Клопп – после поражения от «Челси»: «Не надо жалеть «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал причины поражения от «Челси» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Мне бы очень хотелось, чтобы вы перестали упоминать о нашем поражении «Уотфорду» (0:3). Сегодня мы проиграли и проиграли заслуженно, потому что «Челси» забил дважды, и мы сделали огромное количество грубых ошибок в моментах с голами.

В первом тайме у нас был момент с 3-4 ударами подряд, Мане был близок к голу. «Челси» ловил нас на контратаках. Местами им было непросто. Значительные части нашего выступления мне действительно понравились.

Мы должны стать лучше. Это были не лучшие три недели сезона, но сейчас есть шанс сделать это тремя лучшими неделями сезона. План такой.

Подготовка к «Атлетико»? Все мысли о «Борнмуте». Не нужно нас жалеть. Мы будем побеждать в матчах, и это то, что мы хотим сделать в субботу», – заявил Клопп.