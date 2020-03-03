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  • Быстров: «Денисов долго не продержался бы на ТВ. Психанул, послал бы кого-нибудь»

Быстров: «Денисов долго не продержался бы на ТВ. Психанул, послал бы кого-нибудь»

3 марта 2020, 17:56
8

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос, смог бы его бывший одноклубник Игорь Денисов работать на телевидении.

«Мне нравится работать экспертом. Отлично, все нравится. Никакой нагрузки. Спокойненько сидишь, смотришь матчи. Еще и комментируешь их. Понимаю, многим не нравится, когда про их команду говорят плохо. Но если вы играете плохо, почему я должен молчать? Еще на меня обижаются и футболисты, с которыми я хорошо знаком. Когда я говорю, что они, как бабушки, ползают по полю, им это не нравится. Постоянно звонят. Я говорю: «Ты лучше играй, и будет меньше критики».

Кто еще из игроков мог бы усилить экспертный состав? Да любой бы усилил, потому что игроки разбираются в футболе. Игорь Денисов? Конечно, мог бы. Он любит говорить правду. Боюсь, долго на телевидении не продержался бы. Психанул, послал бы кого-нибудь. И на этом все», – сказал Быстров.

  • В мае «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду.
  • Спустя несколько дней Денисов завершил карьеру игрока.
  • Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь Быстров Владимир
Комментарии (8)
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Бухбух
1583249484
Денисов, в отличии от Быстрова, где бы он не играл, всегда был мужиком.
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Plyash
1583251587
Кто назвал всех этих мудлонов на МАТЧ ТV экспертами? Из них такие же эксперты,как из Дзюбло балерина.А уж Быстров-то,кролик недоделанный,всё умничать пытается.
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_Marqella_
1583263486
Быстров,это катастрофа, эксперт из него так себе...плюс, его ещё ни кто не любит,ни болелы Спартака,ни болелы Зенита...противный тип...))
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Hektor 84
1583263501
Смешно то что они считают себя экспертами! Особенно Быстров.
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general.lizyukov
1583267307
молодец, Вовка, так и надо: нашёл себе место - и сиди, не жужжи
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Рубинище
1583330573
По объявлению уже экспертов набирают.
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