Быстров: «Денисов долго не продержался бы на ТВ. Психанул, послал бы кого-нибудь»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос, смог бы его бывший одноклубник Игорь Денисов работать на телевидении.

«Мне нравится работать экспертом. Отлично, все нравится. Никакой нагрузки. Спокойненько сидишь, смотришь матчи. Еще и комментируешь их. Понимаю, многим не нравится, когда про их команду говорят плохо. Но если вы играете плохо, почему я должен молчать? Еще на меня обижаются и футболисты, с которыми я хорошо знаком. Когда я говорю, что они, как бабушки, ползают по полю, им это не нравится. Постоянно звонят. Я говорю: «Ты лучше играй, и будет меньше критики».

Кто еще из игроков мог бы усилить экспертный состав? Да любой бы усилил, потому что игроки разбираются в футболе. Игорь Денисов? Конечно, мог бы. Он любит говорить правду. Боюсь, долго на телевидении не продержался бы. Психанул, послал бы кого-нибудь. И на этом все», – сказал Быстров.