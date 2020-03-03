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  • «Манчестер Сити» купил 17-летнего бразильца из «Коритибы». Зимой его едва не подписала «Барселона»

«Манчестер Сити» купил 17-летнего бразильца из «Коритибы». Зимой его едва не подписала «Барселона»

3 марта 2020, 18:00

«Манчестер Сити» объявил о трансфере 17-летнего бразильского защитника Яна Коуто, выступающего сейчас за клуб «Коритиба».

Как сообщается на официальном сайте английской команды, контракт бразильца рассчитан на пять лет. Футболист присоединится к «Ман Сити» летом этого года. Отмечается, что тинейджер отыграл 13 матчей за сборную Бразилии U-17, которая выиграла Кубок мира среди юношей в ноябре 2019 года. На том турнире Коуто создал голевых моментов больше, чем кто-либо из защитников, подчеркивается в сообщении.

По информации «Спорт-Экспресс», зимой этого года контракт с защитником согласовала «Барселона». Сумма перехода оценивалась в 5 миллионов евро.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига
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