«Манчестер Сити» купил 17-летнего бразильца из «Коритибы». Зимой его едва не подписала «Барселона»

«Манчестер Сити» объявил о трансфере 17-летнего бразильского защитника Яна Коуто, выступающего сейчас за клуб «Коритиба».

Как сообщается на официальном сайте английской команды, контракт бразильца рассчитан на пять лет. Футболист присоединится к «Ман Сити» летом этого года. Отмечается, что тинейджер отыграл 13 матчей за сборную Бразилии U-17, которая выиграла Кубок мира среди юношей в ноябре 2019 года. На том турнире Коуто создал голевых моментов больше, чем кто-либо из защитников, подчеркивается в сообщении.

По информации «Спорт-Экспресс», зимой этого года контракт с защитником согласовала «Барселона». Сумма перехода оценивалась в 5 миллионов евро.