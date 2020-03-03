«Манчестер Сити» купил 17-летнего бразильца из «Коритибы». Зимой его едва не подписала «Барселона»

«Манчестер Сити» объявил о трансфере 17-летнего бразильского защитника Яна Коуто, выступающего сейчас за клуб «Коритиба».
Как сообщается на официальном сайте английской команды, контракт бразильца рассчитан на пять лет. Футболист присоединится к «Ман Сити» летом этого года. Отмечается, что тинейджер отыграл 13 матчей за сборную Бразилии U-17, которая выиграла Кубок мира среди юношей в ноябре 2019 года. На том турнире Коуто создал голевых моментов больше, чем кто-либо из защитников, подчеркивается в сообщении.
По информации «Спорт-Экспресс», зимой этого года контракт с защитником согласовала «Барселона». Сумма перехода оценивалась в 5 миллионов евро.
- «Ман Сити» после 27 игр с 57-ю очками занимает второе место в АПЛ, уступая «Ливерпулю» 22 очка.
- Ближайший преследователь команды Хосепа Гвардиолы «Лестер» отстает от «Сити» на 7 очков.
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»