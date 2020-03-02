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  • Гинер: «Есть основания верить, что футбол в стране поднимется, если судьи продолжат так работать»

Гинер: «Есть основания верить, что футбол в стране поднимется, если судьи продолжат так работать»

2 марта 2020, 19:09
22

Президент ЦСКА Евгений Гинер остался доволен работой судей в матчах 20-го тура чемпионата России.

«Считаю, что нужно отметить судейство в этом туре. В положительном смысле. Первые матчи после перерыва, новый виток турнирной борьбы. Обычно в такие моменты сразу начинались скандалы, а сейчас – совсем другая картина. Скандалы были в предыдущие 19 туров. А в этом туре судьи, я считаю, отработали достойно, качественно. Конечно, были помарки. Но ошибаются все. Все помнят, как я высказывался по отношению к предыдущему руководителю судейского корпуса. Но сейчас я отмечу судейство.

Понятно, что это только начало работы. Многое еще предстоит сделать. Но я хотел бы поблагодарить руководителя судейского комитета и президента РФС – за то, что мы движемся в сторону наведения порядка. Если судьи продолжат так работать, есть все основания верить в то, что футбол в нашей стране поднимется. А наши арбитры будут обслуживать не только квалификационные матчи в чемпионатах мира и Европы, но и более серьезные игры – четвертьфиналы, полуфиналы, как это было раньше. Хочется верить, что продолжение будет не хуже», — сказал Гинер.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (22)
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LOKOfanatik19
1583165696
Вот такая страна, выразил недовольсто, позвонили что то сказали, и на след недели ты не только доволен, но считаешь что стало лучше, намного лучше )))
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Антибиотик
1583166091
Посмотрим, что он скажет, когда какой-нибудь судейка засудит коней.
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MaxRnD
1583167263
Так, как в матче Ахмат - Ростов ? Да это похороны !
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+50/-50
1583168686
Наш футбол пробил дно. Просто тебе с тех вершин не видно. Посмотри кто играет в евротурнирах. Датчане, болгары, шведы, киприоты. С тобой и такими как ты мы уже никогда не поднимемся.
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ribavadim
1583169872
Все- кто смотрел матч: Ахмат- Ростов, тоже прониклись , осознали и поняли масштабы судейского прогресса! ...И продолжение будет,знаем !
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nominum
1583170945
Гинер какой тур смотрел? И в какой стране? Я, наверное, что-то другое смотрел.
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NEFTyanick
1583173368
ЗАНЕС ВЕНГРУ
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TOL47
1583175086
странно Гинер доволен? знает как ЦСКА судить будут!
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моэм
1583178628
За кадром дикий хохот … то ли шутка то ли анекдот Гинера понравился многим...но некоторым было просто не смешно...а в Ростове и вовсе была гробовая тишина - там эта острота Гинера явно успеха не имела....но ничего , скоро выступление Вилкова вот обхохочемся то.
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zigbert
1583241622
Всегда будут довольны те команды,которые не пострадали от действий судей.
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