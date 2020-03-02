Гинер: «Есть основания верить, что футбол в стране поднимется, если судьи продолжат так работать»

Президент ЦСКА Евгений Гинер остался доволен работой судей в матчах 20-го тура чемпионата России.

«Считаю, что нужно отметить судейство в этом туре. В положительном смысле. Первые матчи после перерыва, новый виток турнирной борьбы. Обычно в такие моменты сразу начинались скандалы, а сейчас – совсем другая картина. Скандалы были в предыдущие 19 туров. А в этом туре судьи, я считаю, отработали достойно, качественно. Конечно, были помарки. Но ошибаются все. Все помнят, как я высказывался по отношению к предыдущему руководителю судейского корпуса. Но сейчас я отмечу судейство.

Понятно, что это только начало работы. Многое еще предстоит сделать. Но я хотел бы поблагодарить руководителя судейского комитета и президента РФС – за то, что мы движемся в сторону наведения порядка. Если судьи продолжат так работать, есть все основания верить в то, что футбол в нашей стране поднимется. А наши арбитры будут обслуживать не только квалификационные матчи в чемпионатах мира и Европы, но и более серьезные игры – четвертьфиналы, полуфиналы, как это было раньше. Хочется верить, что продолжение будет не хуже», — сказал Гинер.