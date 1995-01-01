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    Гинер: «Есть основания верить, что футбол в стране поднимется, если судьи продолжат так работать»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер остался доволен работой судей в матчах 20-го тура чемпионата России.

    «Считаю, что нужно отметить судейство в этом туре. В положительном смысле. Первые матчи после перерыва, новый виток турнирной борьбы. Обычно в такие моменты сразу начинались скандалы, а сейчас – совсем другая картина. Скандалы были в предыдущие 19 туров. А в этом туре судьи, я считаю, отработали достойно, качественно. Конечно, были помарки. Но ошибаются все. Все помнят, как я высказывался по отношению к предыдущему руководителю судейского корпуса. Но сейчас я отмечу судейство.

    Понятно, что это только начало работы. Многое еще предстоит сделать. Но я хотел бы поблагодарить руководителя судейского комитета и президента РФС – за то, что мы движемся в сторону наведения порядка. Если судьи продолжат так работать, есть все основания верить в то, что футбол в нашей стране поднимется. А наши арбитры будут обслуживать не только квалификационные матчи в чемпионатах мира и Европы, но и более серьезные игры – четвертьфиналы, полуфиналы, как это было раньше. Хочется верить, что продолжение будет не хуже», — сказал Гинер.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1720

      Бухбух 9 минут назад

      Оттого что судить будут лучше, мастерство наших футболеров не поднимется. Более того, если раньше спорные моменты трактовались, чаще всего, в пользу более сильных команд, то щас этого не будет. Поэтому результаты матчей предугадать будет довольно трудно.

      1
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      Рейтинг: +5403

      Антибиотик 10 минут назад

      Посмотрим, что он скажет, когда какой-нибудь судейка засудит коней.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1259

      alarm 13 минут назад

      федун хорошо поработал с судейским корпусом в этом туре

      2
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      Рейтинг: +8464

      parevg 15 минут назад

      ТАК. это как в Грозном?????????????????????
      Лучше не надо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +749

      LOKOfanatik19 17 минут назад

      Вот такая страна, выразил недовольсто, позвонили что то сказали, и на след недели ты не только доволен, но считаешь что стало лучше, намного лучше )))

      1
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      Рейтинг: +80

      Ziklop > LOKOfanatik19 2 минуты назад

      Кадыров был убедителен?

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