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    «Мы тобой гордимся»: «Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке лиги

    Пресс-служба «Уфы» поздравила защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с победой в Кубке лиги.

    • Украинец выступал за башкирский клуб с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
    • «Сити» выиграл трофей в воскресенье, одолев в финале турнира «Астон Виллу» (2:1).

    «Александр Зинченко завоевал третий Кубок Лиги! В финале «Манчестер Сити» встречался с «Астон Виллой» и обыграл еe со счетом 2:1. Зинченко сыграл все 90 минут. Это уже третий Кубок Лиги для Саши и седьмой его трофей в Англии! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!» – говорится в публикации «Уфы».

    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1800

      Борат 3 минуты назад

      а гвардиола поблагодарил уфу:
      спасибо фк уфа, воспитали такого великого игрока, без него не было бы всех этих трофеев !
      гыгы

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