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  • «Мы тобой гордимся»: «Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке лиги

«Мы тобой гордимся»: «Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке лиги

2 марта 2020, 09:28
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Пресс-служба «Уфы» поздравила защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с победой в Кубке лиги.

  • Украинец выступал за башкирский клуб с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
  • «Сити» выиграл трофей в воскресенье, одолев в финале турнира «Астон Виллу» (2:1).

«Александр Зинченко завоевал третий Кубок Лиги! В финале «Манчестер Сити» встречался с «Астон Виллой» и обыграл еe со счетом 2:1. Зинченко сыграл все 90 минут. Это уже третий Кубок Лиги для Саши и седьмой его трофей в Англии! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!» – говорится в публикации «Уфы».

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Источник: Официальный твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Англия. Кубок лиги Уфа Манчестер Сити Зинченко Александр
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