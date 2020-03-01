«Мы тобой гордимся»: «Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке лиги

а гвардиола поблагодарил уфу:
спасибо фк уфа, воспитали такого великого игрока, без него не было бы всех этих трофеев !
гыгы
Пресс-служба «Уфы» поздравила защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с победой в Кубке лиги.
- Украинец выступал за башкирский клуб с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
- «Сити» выиграл трофей в воскресенье, одолев в финале турнира «Астон Виллу» (2:1).
«Александр Зинченко завоевал третий Кубок Лиги! В финале «Манчестер Сити» встречался с «Астон Виллой» и обыграл еe со счетом 2:1. Зинченко сыграл все 90 минут. Это уже третий Кубок Лиги для Саши и седьмой его трофей в Англии! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!» – говорится в публикации «Уфы».
Александр Зинченко завоевал третий Кубок Лиги!В финале «Манчестер Сити» встречался с «Астон Виллой» и обыграл еe со счетом 2:1. Зинченко сыграл все 90 минут.Это уже третий Кубок Лиги для Саши и седьмой его трофей в Англии!Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов! pic.twitter.com/7wxhNQ1nMR— ФК УФА (@UfaFc) March 1, 2020