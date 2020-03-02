«Мы тобой гордимся»: «Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке лиги

Пресс-служба «Уфы» поздравила защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с победой в Кубке лиги.

Украинец выступал за башкирский клуб с февраля 2015-го по июль 2016-го года.

«Сити» выиграл трофей в воскресенье, одолев в финале турнира «Астон Виллу» (2:1).

«Александр Зинченко завоевал третий Кубок Лиги! В финале «Манчестер Сити» встречался с «Астон Виллой» и обыграл еe со счетом 2:1. Зинченко сыграл все 90 минут. Это уже третий Кубок Лиги для Саши и седьмой его трофей в Англии! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!» – говорится в публикации «Уфы».