Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Кокорин – о промахе в матче с «Арсеналом»: «Повлияло, что я давно не играл»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2).

    — Смазанное возвращение. Гол забил, но уступили, как считаю, не по игре. Не реализовали свои моменты, пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки.

    — Как прокомментируете свой промах в первом тайме?

    — Глупо что-то говорить, что мяч подпрыгнул. Я не имею права в таких моментах промахиваться. Видимо, повлияло, что я давно не играл. Если бы реализовал, все было бы по-другому. Повторяюсь: не заслуживали поражения.

    • Для Кокорина эта игра стала дебютной за сочинцев.
    • Он забил гол в чемпионате России впервые за 820 дней.
    • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ.

    Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:31
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +606

      Гавроша 39 минут назад

      Свиньи уже трясутся - в их ворота кокоша не промахнется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +603

      juvseriy 41 минуту назад

      Всмысле давно) вчера треня только была

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      kvm 1 час назад

      а ещё просил в бомжатне его оставить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +954

      Aston 1 час назад

      Ооо)))убогое создание два раза успел перелогиниться)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1811

      Борат 1 час назад

      Саня, главное хрякам отгрузи авоську чтоб визжали и обтекали !!! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      alarm 1 час назад

      хрякам трёшку положит

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74903
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru