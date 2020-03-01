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  • Кокорин – о промахе в матче с «Арсеналом»: «Повлияло, что я давно не играл»

Кокорин – о промахе в матче с «Арсеналом»: «Повлияло, что я давно не играл»

1 марта 2020, 21:31
3

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2).

— Смазанное возвращение. Гол забил, но уступили, как считаю, не по игре. Не реализовали свои моменты, пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки.

— Как прокомментируете свой промах в первом тайме?

— Глупо что-то говорить, что мяч подпрыгнул. Я не имею права в таких моментах промахиваться. Видимо, повлияло, что я давно не играл. Если бы реализовал, все было бы по-другому. Повторяюсь: не заслуживали поражения.

  • Для Кокорина эта игра стала дебютной за сочинцев.
  • Он забил гол в чемпионате России впервые за 820 дней.
  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ.

Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (3)
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Aston
1583090027
Ооо)))убогое создание два раза успел перелогиниться)))
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kvm
1583090556
а ещё просил в бомжатне его оставить...
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juvseriy
1583092402
Всмысле давно) вчера треня только была
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