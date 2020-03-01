Кокорин – о промахе в матче с «Арсеналом»: «Повлияло, что я давно не играл»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2).

— Смазанное возвращение. Гол забил, но уступили, как считаю, не по игре. Не реализовали свои моменты, пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки.

— Как прокомментируете свой промах в первом тайме?

— Глупо что-то говорить, что мяч подпрыгнул. Я не имею права в таких моментах промахиваться. Видимо, повлияло, что я давно не играл. Если бы реализовал, все было бы по-другому. Повторяюсь: не заслуживали поражения.

Для Кокорина эта игра стала дебютной за сочинцев.

Он забил гол в чемпионате России впервые за 820 дней.

«Сочи» занимает последнее место в РПЛ.

Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые