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Лига Европы. «Истанбул» забил четыре гола в ворота «Спортинга» и прошел в 1/8 финала

27 февраля 2020, 23:30
2

Завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Истанбулом» и «Спортингом».

В первой встрече португальцы выиграли со счетом 3:1. В ответном поединке аналогичной победы добились уже турки. Разыгрывать путевку в следующий раунд турнира пришлось в овертаймах, где решающий гол удалось забить команде из Стамбула.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Истанбул Башакшехир (Турция) – Спортинг (Португалия) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Шкртел, 31; 2:0 – Алексич, 45; 2:1 – Вьетто, 68; 3:1 – Вишча, 90+2; 4:1 – Вишча (с пенальти), 119.

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Истанбул Башакшехир Спортинг
Комментарии (2)
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portero
1582839463
Португальцев все выбивают из кубков, надеюсь и Шахтер удержит счёт ..
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zigbert
1582916208
Турки просто превзошли себя.
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