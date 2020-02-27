Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зидан – о поражении от «Манчестер Сити»: «Реалу» не хватило концентрации еще на 10 минут»

Зидан – о поражении от «Манчестер Сити»: «Реалу» не хватило концентрации еще на 10 минут»

27 февраля 2020, 07:19
1

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли хорошо на протяжении 75 минут. Мы недовольны поражением, но противостояние идет 180 минут. Теперь нужно отыскать что-то позитивное. В самом результате нет ничего хорошего, но мы хорошо играли, если не учитывать последние минуты. Теперь, если мы хотим пройти дальше, то должны побеждать в Манчестере.

Ошибки в обороне были, но это часть футбола. Мы пытались, и отдали все на поле. Нам не хватило концентрации еще на 10 минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это», – сказал Зидан.

  • «Реал» уступил со счетом 1:2.
  • «Манчестер Сити» забил свои голы на 78-й и 83-й минутах.
  • Ответная встреча состоится 17 марта.

Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Зидан Зинедин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
моэм
1582782590
Странно слышать это от тренера топ клуба , которых как раз и отличает умение концентрироваться на игре вплоть до свистка , а также вырывать победы именно на последних минутах...но уверен , что в ответном матче Реал продемонстрирует другое качество топ клуба - вырывать победу в казалось бы безнадёжной ситуации.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+