Зидан – о поражении от «Манчестер Сити»: «Реалу» не хватило концентрации еще на 10 минут»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы играли хорошо на протяжении 75 минут. Мы недовольны поражением, но противостояние идет 180 минут. Теперь нужно отыскать что-то позитивное. В самом результате нет ничего хорошего, но мы хорошо играли, если не учитывать последние минуты. Теперь, если мы хотим пройти дальше, то должны побеждать в Манчестере.

Ошибки в обороне были, но это часть футбола. Мы пытались, и отдали все на поле. Нам не хватило концентрации еще на 10 минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это», – сказал Зидан.