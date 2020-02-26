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    Зидан – о поражении от «Манчестер Сити»: «Реалу» не хватило концентрации еще на 10 минут»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы играли хорошо на протяжении 75 минут. Мы недовольны поражением, но противостояние идет 180 минут. Теперь нужно отыскать что-то позитивное. В самом результате нет ничего хорошего, но мы хорошо играли, если не учитывать последние минуты. Теперь, если мы хотим пройти дальше, то должны побеждать в Манчестере.

    Ошибки в обороне были, но это часть футбола. Мы пытались, и отдали все на поле. Нам не хватило концентрации еще на 10 минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это», – сказал Зидан.

    • «Реал» уступил со счетом 1:2.
    • «Манчестер Сити» забил свои голы на 78-й и 83-й минутах.
    • Ответная встреча состоится 17 марта.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +243

      моэм 1 час назад

      Странно слышать это от тренера топ клуба , которых как раз и отличает умение концентрироваться на игре вплоть до свистка , а также вырывать победы именно на последних минутах...но уверен , что в ответном матче Реал продемонстрирует другое качество топ клуба - вырывать победу в казалось бы безнадёжной ситуации.

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