«Тинькофф Банк»: «В принятии решения по РПЛ Тиньков участия не принимал. Он вел переговоры о спонсорстве сборной России»

Медиадиректор «Тинькофф Банка» Михаил Горбунцов сообщил, что компания могла стать спонсором сборной России.

«Олег Тиньков как частное лицо может делать какие угодно заявления. В принятии решения [по РПЛ] Олег не принимал никакого участия. При этом Тиньков – активный спортсмен, спонсирует велокоманду. Изначально Тиньков принимал участие в переговорах, когда речь шла о спонсорстве сборной России. Но там не договорились», – приводит слова Горбунцова «Р-Спорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков сказал, что правильно будет, если банк «Тинькофф» станет партнером РПЛ, а сумма контракта составит 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ».

сказал, что правильно будет, если банк «Тинькофф» станет партнером РПЛ, а сумма контракта составит 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ». Перед началом сезона-2019/20 Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России