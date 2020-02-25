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  • «Милан» может продлить контракт с Ибрагимовичем, даже если не попадет в ЛЧ

«Милан» может продлить контракт с Ибрагимовичем, даже если не попадет в ЛЧ

25 февраля 2020, 16:56

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в команде, даже если миланцы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает Football Italia.

«Милан» работает над продлением шестимесячного контракта с 38-летним шведским футболистом. Согласно действующему соглашению, оно автоматически будет продлено в случае квалификации миланцев на самый престижный европейский турнир.

  • «Милан» занимает седьмое место в Серии А. Команда отстает от «Аталанты», находящейся в зоне ЛЧ, на 9 очков.
  • Ибрагимович вернулся в «Милан» 2 января, заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
  • В семи матчах Серии А швед забил два гола и отдал один ассист.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
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