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    «Милан» может продлить контракт с Ибрагимовичем, даже если не попадет в ЛЧ

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в команде, даже если миланцы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает Football Italia.

    «Милан» работает над продлением шестимесячного контракта с 38-летним шведским футболистом. Согласно действующему соглашению, оно автоматически будет продлено в случае квалификации миланцев на самый престижный европейский турнир.

    • «Милан» занимает седьмое место в Серии А. Команда отстает от «Аталанты», находящейся в зоне ЛЧ, на 9 очков.
    • Ибрагимович вернулся в «Милан» 2 января, заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
    • В семи матчах Серии А швед забил два гола и отдал один ассист.

    Источник: Football Italia

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