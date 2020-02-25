«Милан» может продлить контракт с Ибрагимовичем, даже если не попадет в ЛЧ

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в команде, даже если миланцы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает Football Italia.
«Милан» работает над продлением шестимесячного контракта с 38-летним шведским футболистом. Согласно действующему соглашению, оно автоматически будет продлено в случае квалификации миланцев на самый престижный европейский турнир.
- «Милан» занимает седьмое место в Серии А. Команда отстает от «Аталанты», находящейся в зоне ЛЧ, на 9 очков.
- Ибрагимович вернулся в «Милан» 2 января, заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
- В семи матчах Серии А швед забил два гола и отдал один ассист.
Источник: Football Italia