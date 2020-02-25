«Милан» может продлить контракт с Ибрагимовичем, даже если не попадет в ЛЧ

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в команде, даже если миланцы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает Football Italia.

«Милан» работает над продлением шестимесячного контракта с 38-летним шведским футболистом. Согласно действующему соглашению, оно автоматически будет продлено в случае квалификации миланцев на самый престижный европейский турнир.