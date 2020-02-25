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  • The Sun: «Реал» вместо Мбаппе намерен подписать Холанда ближайшим летом

The Sun: «Реал» вместо Мбаппе намерен подписать Холанда ближайшим летом

25 февраля 2020, 07:59
16

«Реал» намерен летом подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как сообщает источник, изначально руководство мадридского клуба склонялось к покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но поменяло выбор в пользу Холанда.

19-летний Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга». Сумма трансфера форварда составила 20 миллионов евро.

Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

  • В текущем сезоне футболист принял участие в 29 матчах, в которых отметился 39 забитыми мячами.
  • За дортмундский клуб Холанд провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

Источник: The Sun
Испания. Примера Реал ПСЖ Боруссия Д Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (16)
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Cules2013
1582608554
ну, это будет дешевле и проще, это точно вот проору, если Мбаппе будет вынужден остаться в ПСЖ, т.к. его никто не сможет купить из-за шейхов и ценника))
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acor94
1582608557
Не так быстро звезданутые)
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Maxi_7
1582612561
Санчо - Холланд - Мбаппе... Это бы вызвало возникновение черной дыры в пространстве...)
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mihail200606
1582613372
Ну на самом деле вариант с мбаппе надёжнее.. Уже стабильный устоявшийся игрок..
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bset
1582614746
Ну если Мбаппе не настроен на Реал, тогда может быть. В остальном - Мбаппе на голову сильнее остальных и в данный момент самый талантливый из всех молодых игроков.
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серега кашин
1582614768
мбапе выступает стабильно не первый год, а холланд неизвестно как дальше себя покажет
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AZ
1582620269
реал как обычно... кто то выстрелил и они тут как тут...
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Danish Dynamite
1582622059
Оуэн, Робиньо, Кака, Хунтелаар, Йович - не надо бы Холанду пополнять этот крематорий талантов.
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zigbert
1582641676
Мбаппе уже сформировавшийся игрок. Его переход в Реал был лишь делом времени. Но кто знал что в какие то пол года появится не менее одаренный игрок, стоимость которого на много меньше.
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KIENDJIN
1582825378
Дортмунд 200 зарядит
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