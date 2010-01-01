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    The Sun: «Реал» вместо Мбаппе намерен подписать Холанда ближайшим летом

    «Реал» намерен летом подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    Как сообщает источник, изначально руководство мадридского клуба склонялось к покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но поменяло выбор в пользу Холанда.

    19-летний Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга». Сумма трансфера форварда составила 20 миллионов евро.

    Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

    • В текущем сезоне футболист принял участие в 29 матчах, в которых отметился 39 забитыми мячами.
    • За дортмундский клуб Холанд провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4729

      серега кашин 7 минут назад

      мбапе выступает стабильно не первый год, а холланд неизвестно как дальше себя покажет

      0
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      Рейтинг: +13481

      bset 7 минут назад

      Ну если Мбаппе не настроен на Реал, тогда может быть. В остальном - Мбаппе на голову сильнее остальных и в данный момент самый талантливый из всех молодых игроков.

      0
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      Рейтинг: +6911

      mihail200606 30 минут назад

      Ну на самом деле вариант с мбаппе надёжнее.. Уже стабильный устоявшийся игрок..

      1
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      Рейтинг: +863

      Maxi_7 44 минуты назад

      Санчо - Холланд - Мбаппе...
      Это бы вызвало возникновение черной дыры в пространстве...)

      1
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      Рейтинг: +942

      acor94 1 час назад

      Не так быстро звезданутые)

      0
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      Рейтинг: +9385

      Cules2013 1 час назад

      ну, это будет дешевле и проще, это точно
      вот проору, если Мбаппе будет вынужден остаться в ПСЖ, т.к. его никто не сможет купить из-за шейхов и ценника))

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