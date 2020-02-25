The Sun: «Реал» вместо Мбаппе намерен подписать Холанда ближайшим летом

«Реал» намерен летом подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как сообщает источник, изначально руководство мадридского клуба склонялось к покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но поменяло выбор в пользу Холанда.

19-летний Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга». Сумма трансфера форварда составила 20 миллионов евро.

Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.