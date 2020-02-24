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  • Джеррард: «Командам уровня «Ливерпуля» невозможно играть без такого, как Хендерсон»

Джеррард: «Командам уровня «Ливерпуля» невозможно играть без такого, как Хендерсон»

24 февраля 2020, 16:34

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал игру хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.

«Меня поразили сила и физическая подготовка Джордана. Некоторые игроки играют лишь за себя, а Хендерсон делает грязную работу, выгрызая мячи и пробегая по 12-13 км каждую субботу и среду. Снова и снова.

Команды не способны играть на уровне «Ливерпуля» без такого игрока, как Хендерсон. Очевидно, он возьмет АПЛ. Джордан уверен в себе, ведь он поднял кубок Лиги чемпионов над головой», – сказал Джеррард.

  • В этом сезоне Хендерсон сыграл 34 матча, забил три гола и отдал пять ассистов.
  • Рыночная стоимость 29-летнего хавбека – 35 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Рейнджерс Хендерсон Джордан Джеррард Стивен
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