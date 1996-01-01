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    Джеррард: «Командам уровня «Ливерпуля» невозможно играть без такого, как Хендерсон»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал игру хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.

    «Меня поразили сила и физическая подготовка Джордана. Некоторые игроки играют лишь за себя, а Хендерсон делает грязную работу, выгрызая мячи и пробегая по 12-13 км каждую субботу и среду. Снова и снова.

    Команды не способны играть на уровне «Ливерпуля» без такого игрока, как Хендерсон. Очевидно, он возьмет АПЛ. Джордан уверен в себе, ведь он поднял кубок Лиги чемпионов над головой», – сказал Джеррард.

    • В этом сезоне Хендерсон сыграл 34 матча, забил три гола и отдал пять ассистов.
    • Рыночная стоимость 29-летнего хавбека – 35 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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