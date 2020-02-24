Джеррард: «Командам уровня «Ливерпуля» невозможно играть без такого, как Хендерсон»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал игру хавбека «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.

«Меня поразили сила и физическая подготовка Джордана. Некоторые игроки играют лишь за себя, а Хендерсон делает грязную работу, выгрызая мячи и пробегая по 12-13 км каждую субботу и среду. Снова и снова.

Команды не способны играть на уровне «Ливерпуля» без такого игрока, как Хендерсон. Очевидно, он возьмет АПЛ. Джордан уверен в себе, ведь он поднял кубок Лиги чемпионов над головой», – сказал Джеррард.