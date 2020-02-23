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  • «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до шести матчей

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до шести матчей

23 февраля 2020, 19:28

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» (3:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Команда Уле-Гуннара Сульшера не проигрывает на протяжении шести матчей подряд во всех турнирах.

За этот период «МЮ» четыре раза побеждал и дважды играл вничью. Общий счет – 13:1.

  • После этой игры клуб из Манчестера поднялся на 5-е место в АПЛ, набрав 41 очко.
  • В случае, если «Манчестер Сити» не сможет отстоять свое право участвовать в еврокубках в ближайший сезон, то пятое место от АПЛ даст возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
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