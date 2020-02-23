«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до шести матчей

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уотфорд» (3:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Команда Уле-Гуннара Сульшера не проигрывает на протяжении шести матчей подряд во всех турнирах.

За этот период «МЮ» четыре раза побеждал и дважды играл вничью. Общий счет – 13:1.