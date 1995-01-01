Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Гендиректор «Сочи»: «Футбольный интеллект Кокорина налицо. Команда воспрянула духом»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал подписание нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    – Вы довольны проведенной трансферной кампанией?

    – Очень доволен. Не могу не отметить приход Александра Кокорина. Футбольный интеллект налицо, он виден. Команда дополнительно воспрянула духом. Все ребята, кто прошел сборы, прибавили, относились к себе профессионально. Проведенные игры показали, что команда стала на уровень выше, чем была. У нас есть все возможности набрать очки в оставшихся матчах и уйти с последнего места. Надеюсь, что нынешнее положение у нас временное.

    – Как Кокорин чувствует себя в команде?

    – Здесь он находится с желанием. Тренируется и играет с большой отдачей. Он вызывает только положительные эмоции.

    • Кокорин дебютировал за «Сочи» в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.
    • Клуб с юга России арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.
    • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ.

    Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74714
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru