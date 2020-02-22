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  • Гендиректор «Сочи»: «Футбольный интеллект Кокорина налицо. Команда воспрянула духом»

Гендиректор «Сочи»: «Футбольный интеллект Кокорина налицо. Команда воспрянула духом»

22 февраля 2020, 15:26
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал подписание нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

– Вы довольны проведенной трансферной кампанией?

– Очень доволен. Не могу не отметить приход Александра Кокорина. Футбольный интеллект налицо, он виден. Команда дополнительно воспрянула духом. Все ребята, кто прошел сборы, прибавили, относились к себе профессионально. Проведенные игры показали, что команда стала на уровень выше, чем была. У нас есть все возможности набрать очки в оставшихся матчах и уйти с последнего места. Надеюсь, что нынешнее положение у нас временное.

– Как Кокорин чувствует себя в команде?

– Здесь он находится с желанием. Тренируется и играет с большой отдачей. Он вызывает только положительные эмоции.

  • Кокорин дебютировал за «Сочи» в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.
  • Клуб с юга России арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.
  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ.

Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (1)
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Chernyi Lis
1582382139
каким был таким останется..ждем еще выходку..там уже от настоящей зоны нужно будет не мало потратиться ...
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