Гендиректор «Сочи»: «Футбольный интеллект Кокорина налицо. Команда воспрянула духом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал подписание нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

– Вы довольны проведенной трансферной кампанией?

– Очень доволен. Не могу не отметить приход Александра Кокорина. Футбольный интеллект налицо, он виден. Команда дополнительно воспрянула духом. Все ребята, кто прошел сборы, прибавили, относились к себе профессионально. Проведенные игры показали, что команда стала на уровень выше, чем была. У нас есть все возможности набрать очки в оставшихся матчах и уйти с последнего места. Надеюсь, что нынешнее положение у нас временное.

– Как Кокорин чувствует себя в команде?

– Здесь он находится с желанием. Тренируется и играет с большой отдачей. Он вызывает только положительные эмоции.

Кокорин дебютировал за «Сочи» в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.

Клуб с юга России арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.

«Сочи» занимает последнее место в РПЛ.

Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»