Гендиректор «Сочи»: «Футбольный интеллект Кокорина налицо. Команда воспрянула духом»

Кокорин наберет лучшую форму к 28 туру. Поможет Сочам разгромить хряков.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал подписание нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
– Вы довольны проведенной трансферной кампанией?
– Очень доволен. Не могу не отметить приход Александра Кокорина. Футбольный интеллект налицо, он виден. Команда дополнительно воспрянула духом. Все ребята, кто прошел сборы, прибавили, относились к себе профессионально. Проведенные игры показали, что команда стала на уровень выше, чем была. У нас есть все возможности набрать очки в оставшихся матчах и уйти с последнего места. Надеюсь, что нынешнее положение у нас временное.
– Как Кокорин чувствует себя в команде?
– Здесь он находится с желанием. Тренируется и играет с большой отдачей. Он вызывает только положительные эмоции.
- Кокорин дебютировал за «Сочи» в товарищеском матче с «Динамо» и оформил дубль за один тайм.
- Клуб с юга России арендовал игрока у «Зенита» до конца сезона.
- «Сочи» занимает последнее место в РПЛ.
Тренер «Сочи» Федотов: «Кокорину по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача»