Аллегри: «Роналду не сильнее всего «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о нападающем туринской команды Криштиану Роналду.

«Роналду – невероятный пример в плане ментальности. У него пять «Золотых мячей», пять побед в Лиге чемпионов, много денег. Какая же у него мотивация? Он умеет концентрироваться на достижении своих целей. Разница между победой и поражением в том, что для победы нужно чем-то жертвовать и работать. Однако один Криштиану не сильнее всего «Ювентуса», – сказал Аллегри.