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    Аллегри: «Роналду не сильнее всего «Ювентуса»

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о нападающем туринской команды Криштиану Роналду.

    «Роналду – невероятный пример в плане ментальности. У него пять «Золотых мячей», пять побед в Лиге чемпионов, много денег. Какая же у него мотивация? Он умеет концентрироваться на достижении своих целей. Разница между победой и поражением в том, что для победы нужно чем-то жертвовать и работать. Однако один Криштиану не сильнее всего «Ювентуса», – сказал Аллегри.

    • Летом 2018 года «Ювентус» купил Роналду у «Реала» за 117 миллионов евро
    • В текущем сезоне 35-летний португалец забил 24 гола в 29 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: -1064

      Вот оно чё Михалыч 27 минут назад

      У него пять «Золотых мячей», пять побед в Лиге чемпионов, много денег. Какая же у него мотивация?===============Вопрос для хейтеров Криша.

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