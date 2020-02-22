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Аллегри: «Роналду не сильнее всего «Ювентуса»

22 февраля 2020, 13:16

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о нападающем туринской команды Криштиану Роналду.

«Роналду – невероятный пример в плане ментальности. У него пять «Золотых мячей», пять побед в Лиге чемпионов, много денег. Какая же у него мотивация? Он умеет концентрироваться на достижении своих целей. Разница между победой и поражением в том, что для победы нужно чем-то жертвовать и работать. Однако один Криштиану не сильнее всего «Ювентуса», – сказал Аллегри.

  • Летом 2018 года «Ювентус» купил Роналду у «Реала» за 117 миллионов евро
  • В текущем сезоне 35-летний португалец забил 24 гола в 29 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: A Bola
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Аллегри Массимилиано
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