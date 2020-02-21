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Самедов: «У Шишкина есть шансы выйти в основе «Спартака»

21 февраля 2020, 18:20
4

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал возвращение защитника Романа Шишкина в московский клуб.

— Считаете ли вы себя ветераном, учитывая, что два года назад играли на ЧМ? Есть ли ощущение футбольной старости?

— Нет такого ощущения. Есть, конечно, такая граница, после 35 лет, и ее я перевалил. Но поиграть с легендарными людьми в одной команде, и против них, приятно. Да в целом играть в футбол и получать удовольствие, видеть много знакомых лиц.

— Что думаете насчет Романа Шишкина, которого Спартак заявил на РПЛ? Есть ли у него еще шансы выйти в основе красно-белых?

— Шансы есть, думаю. Если он этого хотел, то я поздравляю его, – сказал Самедов.

  • Ранее 33-летний Шишкин подписал контракт со столичным клубом до конца текущего сезона. Ожидалось, что он будет выступать за дубль москвичей.
  • Шишкин – воспитанник «Спартака».
  • За основную команду игрок выступал с 2004 по 2010 год.
  • Первую часть сезона он провел в «Торпедо».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Шишкин Роман
Комментарии (4)
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vka1970
1582300721
Смешно о шансах рассуждать без игровой практики и приемлемых результатов.А вот когда всё это сойдётся в одной точке и желания Романа будут совпадать с его возможностями, тогда и порассуждаем.
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Томик
1582313195
Он играет ещё? Точно в футбол?
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Gek Dement
1582314157
10 лет про него не вспоминал клуб и вот опять? А чего не в 40 лет вернули?
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Томик
1582372801
Вместо кого, интересно, он собрался выходить за Спартак? Может это про другой какой-нибудь Спартак речь идёт? Ещё до ухода достал косячить. Сейчас только воду Андрюше Ещенко достоин подносить. Или он желает вместо центральных поиграть?
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