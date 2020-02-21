Самедов: «У Шишкина есть шансы выйти в основе «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал возвращение защитника Романа Шишкина в московский клуб.

— Считаете ли вы себя ветераном, учитывая, что два года назад играли на ЧМ? Есть ли ощущение футбольной старости?

— Нет такого ощущения. Есть, конечно, такая граница, после 35 лет, и ее я перевалил. Но поиграть с легендарными людьми в одной команде, и против них, приятно. Да в целом играть в футбол и получать удовольствие, видеть много знакомых лиц.

— Что думаете насчет Романа Шишкина, которого Спартак заявил на РПЛ? Есть ли у него еще шансы выйти в основе красно-белых?

— Шансы есть, думаю. Если он этого хотел, то я поздравляю его, – сказал Самедов.