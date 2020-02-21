Самедов: «У Шишкина есть шансы выйти в основе «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал возвращение защитника Романа Шишкина в московский клуб.
— Считаете ли вы себя ветераном, учитывая, что два года назад играли на ЧМ? Есть ли ощущение футбольной старости?
— Нет такого ощущения. Есть, конечно, такая граница, после 35 лет, и ее я перевалил. Но поиграть с легендарными людьми в одной команде, и против них, приятно. Да в целом играть в футбол и получать удовольствие, видеть много знакомых лиц.
— Что думаете насчет Романа Шишкина, которого Спартак заявил на РПЛ? Есть ли у него еще шансы выйти в основе красно-белых?
— Шансы есть, думаю. Если он этого хотел, то я поздравляю его, – сказал Самедов.
- Ранее 33-летний Шишкин подписал контракт со столичным клубом до конца текущего сезона. Ожидалось, что он будет выступать за дубль москвичей.
- Шишкин – воспитанник «Спартака».
- За основную команду игрок выступал с 2004 по 2010 год.
- Первую часть сезона он провел в «Торпедо».
Источник: Sport24