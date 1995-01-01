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    Виллиан: «Я хочу остаться в Лондоне»

    Полузащитник «Челси» Виллиан признался, что намерен остаться в Лондоне после окончания контракта с действующим клубом.

    «Я играю за «Челси» уже более шести лет и счастлив здесь. Моя жена с детьми не хотят отсюда уезжать. Да, Бразилия – это наш дом и наша культура. Нам всегда хорошо, когда мы с семьей едем туда на каникулы и видимся с друзьями и родственниками, но Лондон – это второй дом.

    Я недавно прошел тест на британское гражданство. Он состоял из вопросов на историю страны. Это было очень тяжело. Некоторые вопросы настолько сложные, что даже некоторые мои британские друзья не знали ответов. Первые две попытки вышли провалом, но я сдал его с третьего раза. Теперь я гражданин Британии.

    Поэтому я хочу остановиться в Лондоне. Здесь находится моя семья, моя церковь. Хочу, чтобы мои дочери росли именно здесь», – заявил бразилец.

    • Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году.
    • Летом у полузащитника заканчивается контракт с лондонцами.
    • Руководство «Челси» откладывает переговоры по новому контракту.

    Источник: Daily Mail

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