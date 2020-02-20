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  • «К счастью для тебя, «Ливерпуль» уже проигрывал и будет проигрывать». Клопп ответил на письмо десятилетнего фаната «Манчестер Юнайтед»

«К счастью для тебя, «Ливерпуль» уже проигрывал и будет проигрывать». Клопп ответил на письмо десятилетнего фаната «Манчестер Юнайтед»

20 февраля 2020, 20:52
8

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступил в переписку с десятилетним фанатом «Манчестер Юнайтед». Тот попросил у немца поражений его клуба.

«Уважаемый Юрген Клопп, меня зовут Дараг, мне десять лет. Пишу, чтобы вам пожаловаться: «Ливерпуль» выигрывает слишком много матчей. Если вы победите еще в девяти, то ваша серия без поражений станет лучшей в английском футболе. Для фаната «Юнайтед» это печально.

Пожалуйста, сделайте так, чтобы «Ливерпуль» проиграл. Позвольте другой команде забить гол. Надеюсь, убедил вас больше не побеждать», – написал десятилетний Дараг.

«Дараг, спасибо за письмо. Всегда приятно читать письма юных болельщиков. К сожалению, выполнить твою просьбу не могу. Моя задача – помочь «Ливерпулю» выиграть, потому что миллионы людей этого хотят. Я не хочу их подводить.

К счастью для тебя, поражения «Ливерпуля» были раньше и будут в будущем, это футбол. Знаю, что точно не изменится: твоя страсть к футболу и «Юнайтед». Ему повезло иметь такого болельщика. Береги себя и удачи!» – ответил мальчику Клопп.

  • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
  • Команда ни разу в истории не брала титул АПЛ.
  • «Манчестер Юнайтед» в таблице занимает седьмое место.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (8)
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Павел Буре
1582224318
Клопп красавчик. я тоже болею за МЮ, но ливер красавцы.
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DeStar
1582227828
Как будто я писал)))
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portero
1582230369
находит время Клопп или это дает его заряжает.....
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DOCTOR PENALTY
1582232127
Забавные они пацаны, оба. """"
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ivanthebest
1582241188
Железные доводы у мальчугана) Ничего не попишешь))
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