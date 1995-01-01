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    «К счастью для тебя, «Ливерпуль» уже проигрывал и будет проигрывать». Клопп ответил на письмо десятилетнего фаната «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступил в переписку с десятилетним фанатом «Манчестер Юнайтед». Тот попросил у немца поражений его клуба.

    «Уважаемый Юрген Клопп, меня зовут Дараг, мне десять лет. Пишу, чтобы вам пожаловаться: «Ливерпуль» выигрывает слишком много матчей. Если вы победите еще в девяти, то ваша серия без поражений станет лучшей в английском футболе. Для фаната «Юнайтед» это печально.

    Пожалуйста, сделайте так, чтобы «Ливерпуль» проиграл. Позвольте другой команде забить гол. Надеюсь, убедил вас больше не побеждать», – написал десятилетний Дараг.

    «Дараг, спасибо за письмо. Всегда приятно читать письма юных болельщиков. К сожалению, выполнить твою просьбу не могу. Моя задача – помочь «Ливерпулю» выиграть, потому что миллионы людей этого хотят. Я не хочу их подводить.

    К счастью для тебя, поражения «Ливерпуля» были раньше и будут в будущем, это футбол. Знаю, что точно не изменится: твоя страсть к футболу и «Юнайтед». Ему повезло иметь такого болельщика. Береги себя и удачи!» – ответил мальчику Клопп.

    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.
    • Команда ни разу в истории не брала титул АПЛ.
    • «Манчестер Юнайтед» в таблице занимает седьмое место.

    Источник: Daily Mail

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