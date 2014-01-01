Главные новости утра. Черышев и Нагельсман стали рекордсменами ЛЧ, «Ювентус» может купить Тиаго Алькантару

Блин, ребята, ну остудите свои огненные заголовки. Черышев стал рекордсменом Валенсии в ЛЧ по быстроте забитого мяча после выхода на замену, но не рекордсменом ЛЧ, Бензема забивал самый быстрый гол после выхода на замену в ЛЧ. С таким же успехом можно сделать заголовок "Черышев стал рекордсменом ЛЧ - он первый россиянин в истории, вышедший на замену в составе Валенсии на 64й минуте в Лиге Чемпионов".
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