Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Главные новости утра. Черышев и Нагельсман стали рекордсменами ЛЧ, «Ювентус» может купить Тиаго Алькантару

    Черышев забил «Аталанте» спустя две минуты после выхода на замену. Это рекорд «Валенсии» в ЛЧ

    Холанд, Лоди, Хатебур и Льорис – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    Нагельсман стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд Тедеско

    Казарцев – о мате Гончаренко в свой адрес: «Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Я не обиделся»

    Tuttosport: «Ювентус» рассматривает Тиаго Алькантару в качестве альтернативы Погба

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +499

      Play 2 минуты назад

      Блин, ребята, ну остудите свои огненные заголовки. Черышев стал рекордсменом Валенсии в ЛЧ по быстроте забитого мяча после выхода на замену, но не рекордсменом ЛЧ, Бензема забивал самый быстрый гол после выхода на замену в ЛЧ. С таким же успехом можно сделать заголовок "Черышев стал рекордсменом ЛЧ - он первый россиянин в истории, вышедший на замену в составе Валенсии на 64й минуте в Лиге Чемпионов".

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74664
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru