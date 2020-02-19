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  • Французского футболиста дисквалифицировали на пять лет за укус соперника за пенис

Французского футболиста дисквалифицировали на пять лет за укус соперника за пенис

19 февраля 2020, 15:48
14

Игрок любительского клуба «Сотрих» был дисквалифицирован на пять лет за укус соперника в драке после матча с «Тервиллем» (1:1).

Инцидент произошел 17 ноября, сообщает Fox Sports. После матча между «Тервиллем» и «Сотрихом» за пределами стадиона между двумя футболистами началась драка. Один из игроков «Тервилля» попытался разнять оппонентов, однако футболист «Сотриха» укусил его за пенис. Пострадавшему наложили около 10 швов.

Дисциплинарный комитет футбольного округа Мозеллана на пять лет дисквалифицировал игрока «Сотриха», укусившего человека за пенис. Его соперник получил шестимесячную дисквалификацию.

Источник: FOX Sports
Франция
Комментарии (14)
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Viper for CSKA
1582117029
Очень странный способ совершить камминг аут.
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KOLBIS
1582117745
Гейропа жжет...Настоящая мужская разборка...Укусил за пенис и хлопнул по попе...Со словами у противный...Тьфу жесть...
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алдан2014
1582118771
А была ли драка?Сдается там был оральный секс у двух п....л
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серега кашин
1582119210
прелюдию двух петухов обломали
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Danish Dynamite
1582120017
Хорошо, что хоть не откусил. Швы бы не помогли
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altezzik
1582120130
Смех и грех
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_MATRIX_
1582121398
Из рубрики "Новости французского футбола" :-)
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Cules2013
1582123291
как вообще до этого дело-то дошло?)))
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boroda82
1582129504
Суарес курит в стороне.....
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derrik2000
1582135702
Это что за ПЕНИС такой - аж 10 швов??? Через сколько сантиметров швы накладывали? Может, завистник и укусил? )))))))))))))))))))))
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