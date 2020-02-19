Французского футболиста дисквалифицировали на пять лет за укус соперника за пенис

Игрок любительского клуба «Сотрих» был дисквалифицирован на пять лет за укус соперника в драке после матча с «Тервиллем» (1:1).

Инцидент произошел 17 ноября, сообщает Fox Sports. После матча между «Тервиллем» и «Сотрихом» за пределами стадиона между двумя футболистами началась драка. Один из игроков «Тервилля» попытался разнять оппонентов, однако футболист «Сотриха» укусил его за пенис. Пострадавшему наложили около 10 швов.

Дисциплинарный комитет футбольного округа Мозеллана на пять лет дисквалифицировал игрока «Сотриха», укусившего человека за пенис. Его соперник получил шестимесячную дисквалификацию.