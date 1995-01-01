Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Французского футболиста дисквалифицировали на пять лет за укус соперника за пенис

    Игрок любительского клуба «Сотрих» был дисквалифицирован на пять лет за укус соперника в драке после матча с «Тервиллем» (1:1).

    Инцидент произошел 17 ноября, сообщает Fox Sports. После матча между «Тервиллем» и «Сотрихом» за пределами стадиона между двумя футболистами началась драка. Один из игроков «Тервилля» попытался разнять оппонентов, однако футболист «Сотриха» укусил его за пенис. Пострадавшему наложили около 10 швов.

    Дисциплинарный комитет футбольного округа Мозеллана на пять лет дисквалифицировал игрока «Сотриха», укусившего человека за пенис. Его соперник получил шестимесячную дисквалификацию.

    Источник: FOX Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +433

      _MATRIX_ 22 минуты назад

      Из рубрики "Новости французского футбола" :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1217

      altezzik 43 минуты назад

      Смех и грех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1799

      Danish Dynamite 45 минут назад

      Хорошо, что хоть не откусил. Швы бы не помогли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4680

      серега кашин 58 минут назад

      прелюдию двух петухов обломали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2040

      алдан2014 1 час назад

      А была ли драка?Сдается там был оральный секс у двух п....л

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8375

      KOLBIS 1 час назад

      Гейропа жжет...Настоящая мужская разборка...Укусил за пенис и хлопнул по попе...Со словами у противный...Тьфу жесть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1453

      neim 1 час назад

      До чего же французская "любовь" доводит 😳😳😳 .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4231

      Viper for CSKA 1 час назад

      Очень странный способ совершить камминг аут.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98821
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74624
    #5
    insider_retro
    66016
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru