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    Евсеев: «Задача «Уфы» – остаться в РПЛ. Реально оцениваем свои возможности»

    По словам главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, перед командой нет задачи попасть в еврокубки по итогам сезона. До их зоны уфимцы отстают на девять очков.

    «Задача «Уфы» осталась прежней, она понятна: остаться в РПЛ. Команда реально оценивает свои возможности. Да, «Уфа» забиралась раньше повыше в таблице, но состав был другой», – сказал Евсеев.

    • От «Уфы» до зоны переходных матчей – шесть очков.
    • 1 марта команда сыграет в гостях против «Краснодара».
    • В среднем «Уфа» забивает за матч меньше одного гола.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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