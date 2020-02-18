Евсеев: «Задача «Уфы» – остаться в РПЛ. Реально оцениваем свои возможности»

По словам главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, перед командой нет задачи попасть в еврокубки по итогам сезона. До их зоны уфимцы отстают на девять очков.

«Задача «Уфы» осталась прежней, она понятна: остаться в РПЛ. Команда реально оценивает свои возможности. Да, «Уфа» забиралась раньше повыше в таблице, но состав был другой», – сказал Евсеев.