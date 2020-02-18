Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Владелец «Сочи» Ротенберг – о сохранении прописки в РПЛ: «На расширение лиги я даже не рассчитываю»

Владелец «Сочи» Ротенберг – о сохранении прописки в РПЛ: «На расширение лиги я даже не рассчитываю»

18 февраля 2020, 01:24
4

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мыслями о перспективах увеличения числа участников РПЛ, а также заверил, что его клуб не рассчитывает на сохранение прописки в высшем дивизионе за счeт расширения лиги.

– Ваше мнение о расширении РПЛ?

– Дело в том, что многие команды, которые существуют уже сейчас (в РПЛ) финансово справиться не могут. И те, кто играет в ФНЛ, поднимаются, не могут финансово себя содержать. Возможно, и не получится найти столько команд.

Мы будем играть, будем биться, чтобы сохранить место в РПЛ, я (на расширение) даже не рассчитываю», – сказал Ротенберг.

  • В середине января 14 клубов лиги поддержали увеличение числа участников турнира с 16 до 18.
  • Против выступили только «Спартак» и «Зенит».
  • Несмотря на поддержку большинства, исполком РФС на своем последнем заседании данный вопрос не рассматривал.

Ротенберг – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Он доказывает, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1582018129
Сочи нужно уже сейчас готовиться к прямому вылету в ФНЛ.
Ответить
SIRIUS 2002
1582022265
Сочи хорошо усилился. Отложенная игра с Оренбургом считай выигранная и это одно очко до 12 места.
Ответить
paracetamol
1582026863
Ну если Сочи не вылетят, тот и расширения не будет, зачем?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+