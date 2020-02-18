Владелец «Сочи» Ротенберг – о сохранении прописки в РПЛ: «На расширение лиги я даже не рассчитываю»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мыслями о перспективах увеличения числа участников РПЛ, а также заверил, что его клуб не рассчитывает на сохранение прописки в высшем дивизионе за счeт расширения лиги.

– Ваше мнение о расширении РПЛ?

– Дело в том, что многие команды, которые существуют уже сейчас (в РПЛ) финансово справиться не могут. И те, кто играет в ФНЛ, поднимаются, не могут финансово себя содержать. Возможно, и не получится найти столько команд.

Мы будем играть, будем биться, чтобы сохранить место в РПЛ, я (на расширение) даже не рассчитываю», – сказал Ротенберг.

В середине января 14 клубов лиги поддержали увеличение числа участников турнира с 16 до 18.

Против выступили только «Спартак» и «Зенит».

Несмотря на поддержку большинства, исполком РФС на своем последнем заседании данный вопрос не рассматривал.

Ротенберг – о возможном возвращении Кокорина в сборную: «Он доказывает, что исправился и готов защищать Родину как гражданин России»