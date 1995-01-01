Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Ротенберг: «Зенит» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что «Зенит» дал добро на переход нападающего Александра Кокорина в южный клуб.

    «Да, я встретился сегодня с генеральным директором «Зенита», мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК «Сочи», – объявил Ротенберг.

    • Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
    • «Сочи» идет в РПЛ последним.

    Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +216

      Литейный4 1 час назад

      Ну теперь держись Спартак. Сочи деклассируют свиней. Гыгыгы

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74613
    #5
    insider_retro
    66010
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru