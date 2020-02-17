Ротенберг: «Зенит» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что «Зенит» дал добро на переход нападающего Александра Кокорина в южный клуб.

«Да, я встретился сегодня с генеральным директором «Зенита», мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК «Сочи», – объявил Ротенберг.

Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.

Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

«Сочи» идет в РПЛ последним.

Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»