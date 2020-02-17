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Ротенберг: «Зенит» одобрил аренду Кокорина в «Сочи»

17 февраля 2020, 16:08
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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что «Зенит» дал добро на переход нападающего Александра Кокорина в южный клуб.

«Да, я встретился сегодня с генеральным директором «Зенита», мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК «Сочи», – объявил Ротенберг.

  • Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
  • «Сочи» идет в РПЛ последним.

Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
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