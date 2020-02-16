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  • Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»

Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»

16 февраля 2020, 14:56
4

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что между его клубом и «Зенитом» нет договоренности по аренде Александра Кокорина. Тем не менее, есть фото игрока в экипировке южан.

«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены. Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет.

Думаю, все ребята ждали Сашу в команде, многие его знают. Надеемся, что всe будет очень позитивно. Болельщики «Сочи» будут рады увидеть Кокорина в составе команды», – сказал Ротенберг «Р-Спорт».

  • Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
  • «Сочи» идет в РПЛ последним.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (4)
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Томик
1581855369
Совесть там у них есть? И так два вагона игроков по нужной цене прописали. Хотят за счёт Кокорина запас по фейрплею ещё на пару лет вперёд обеспечить.
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афоня72
1581856148
Зато весь сайт про Кокорина..может хватит?!
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Александр Питер
1581874276
Пора с футболом завязывать.Президентов клубов.тренеров команд не во что не ставят.Игроками торгуют как рабами.Пусть Ротенберг,Миллер и другие пульку распишут и медали выдадут.Ну ,а ЛЧ и ЛЕ запретить участие наших команд , тем самым исключить позор.
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