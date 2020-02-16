Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что между его клубом и «Зенитом» нет договоренности по аренде Александра Кокорина. Тем не менее, есть фото игрока в экипировке южан.

«Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены. Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет.

Думаю, все ребята ждали Сашу в команде, многие его знают. Надеемся, что всe будет очень позитивно. Болельщики «Сочи» будут рады увидеть Кокорина в составе команды», – сказал Ротенберг «Р-Спорт».