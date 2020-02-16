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    Ротенберг: «Сочи» и «Зениту» осталось договориться по аренде Кокорина. Завтра поеду на встречу»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что между его клубом и «Зенитом» нет договоренности по аренде Александра Кокорина. Тем не менее, есть фото игрока в экипировке южан.

    «Завтра поеду на встречу, будем разговаривать. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены. Осталось договориться клубам между собой по аренде. Завтра будет день, и он покажет.

    Думаю, все ребята ждали Сашу в команде, многие его знают. Надеемся, что всe будет очень позитивно. Болельщики «Сочи» будут рады увидеть Кокорина в составе команды», – сказал Ротенберг «Р-Спорт».

    • Кокорин просил у «Зенита» зарплату 4 миллиона евро в год.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
    • «Сочи» идет в РПЛ последним.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15872

      афоня72 5 минут назад

      Зато весь сайт про Кокорина..может хватит?!

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      Рейтинг: +2213

      Томик 18 минут назад

      Совесть там у них есть? И так два вагона игроков по нужной цене прописали. Хотят за счёт Кокорина запас по фейрплею ещё на пару лет вперёд обеспечить.

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