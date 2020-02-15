Кокорина вновь сфотографировали в форме «Сочи»

В инстаграме появилось новое фото форварда «Зенита» Александра Кокорина в экипировке «Сочи». Зенитовцы официально о трансфере еще не объявили.

На фото Кокорин стоит с девушкой и партнером по «Зениту» Сердаром Азмуном. И «Сочи», и «Зенит» проводят сбор в Турции.

Ранее Кокорина в форме «Сочи» сфотографировал «Ахмат».

Сочинцы в РПЛ идут последними.

Кокорин изначально не хотел переходить в «Сочи».