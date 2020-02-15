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    Кокорина вновь сфотографировали в форме «Сочи»

    В инстаграме появилось новое фото форварда «Зенита» Александра Кокорина в экипировке «Сочи». Зенитовцы официально о трансфере еще не объявили.

    На фото Кокорин стоит с девушкой и партнером по «Зениту» Сердаром Азмуном. И «Сочи», и «Зенит» проводят сбор в Турции.

    • Ранее Кокорина в форме «Сочи» сфотографировал «Ахмат».
    • Сочинцы в РПЛ идут последними.
    • Кокорин изначально не хотел переходить в «Сочи».

    text

    Публикация от text (@linka__finka) 15 Фев 2020 в 11:53 PST

    Источник: инстаграм linka__finka

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    15.02.2020 23:38
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4560

      Lester84 45 минут назад

      Может он за деньги фотографируется с желающими в форме Сочи? На прожиточный минимум не разгуляешься, приходится подрабатывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1397

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      узкоглазая терпила довольна, или опять что-то не так? Странно - шестерки не подтвердили переход.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2628

      zatonn 1 час назад

      Не слишком ли много шума вокруг данной персоны?

      1
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