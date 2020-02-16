«Бизнес Online: Кокорин просил у «Зенита» четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год

«Зенит» готов продлить контракт с нападающий Александром Кокориным.
Как сообщает «Бизнес Online», петербургский клуб предложил 28-летнему форварду контракт на два с половиной года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Сам же игрок просил четырехлетний контракт, по которому он получал бы 4 миллиона в год.
Руководство «Зенита» не уверено, что Кокорин сможет вернуться на прежний уровень после годичного простоя, поэтому и предлагает зарплату почти вдвое меньше.
- Кокорин в настоящий момент находится в расположении «Сочи».
- Футболист должен перейти в клуб с юга России до конца сезона на правах аренды.
- Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
Источник: «Бизнес Online»