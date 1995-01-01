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    «Бизнес Online: Кокорин просил у «Зенита» четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год

    «Зенит» готов продлить контракт с нападающий Александром Кокориным.

    Как сообщает «Бизнес Online», петербургский клуб предложил 28-летнему форварду контракт на два с половиной года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Сам же игрок просил четырехлетний контракт, по которому он получал бы 4 миллиона в год.

    Руководство «Зенита» не уверено, что Кокорин сможет вернуться на прежний уровень после годичного простоя, поэтому и предлагает зарплату почти вдвое меньше.

    • Кокорин в настоящий момент находится в расположении «Сочи».
    • Футболист должен перейти в клуб с юга России до конца сезона на правах аренды.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1470

      Бриг 15 секунд назад

      Кокорин выторговал-таки у Ротенберга столько, сколько требует у Зенита. Теперь Зениту это не нравится, он не хочет столько платить судимому хулигану не первой молодости. Но К. может и дальше в Сочи остаться на таких условиях. Теперь трансфер в Сочи может не состояться, а Кокорин спокойно доиграет сезон в Зените-2.

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      Рейтинг: +1252

      Genz 3 минуты назад

      А, вы, здесь не торопитесь... Если бы Кокорина купили у другого клуба за 8-10 миллионов евро, то зарплата 4 миллиона завышена, здесь я согласен. А для свободного Кокорина 16 миллионов за 4 года нормально. Даже, если зенит даёт 10 миллионов за 4 года и ещё стоимость его минимум 6 миллионов. То как раз получится 16 , сколько хочет Кокорин. Он считать умеет. Мало того, скажу, что локомотив даёт Саше 16 миллионов за 4 года, вместо Смолова

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      Рейтинг: +4639

      серега кашин 7 минут назад

      опять начинает себе цену набивать

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      Рейтинг: +389

      Artemka444 14 минут назад

      спокойно всё решили бы!!!

      но нет надо сериал развивать!!!

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      Рейтинг: +4483

      Владислав Vlad > Artemka444 7 минут назад

      Ну, если бы не журналисты - может быть всё спокойно и порешали бы.)

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      Рейтинг: +4483

      Владислав Vlad 19 минут назад

      Вот и весь расклад. Всё логично.
      В Зените тоже не идиоты - вот и отправили Кокошу в Сочи.
      А "умники" везде ищут "руку Кремля".)))
      Путин запретил Кокоше играть.... Ага, вот Путину больше заняться нечем, как следить за Кокошей...)) Тут даже писали про "новичок", мол будет Кокоша возбухать, его Кремль "новичком" потравит.
      Почему в школах нет предмета - ЛОГИКА???

      1
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      Рейтинг: +1470

      Бриг 20 минут назад

      Чумовой контракт для игрока, который ничего в футболе не добился за всю свою долгую спортивную жизнь. Зато другая жизнь состоялась - опасные гонки по Москве на роскошном автомобиле, скандальные пьянки-гулянки в России и за рубежом, наконец, как итог - тюрьма. Да пошел он...

      1
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      Рейтинг: +1778

      general.lizyukov 20 минут назад

      Не охренел ли Сашуля? :О
      Особо не сильно выдающийся игрок со средненькими показателями, иногда выдающий хорошие отрезки, но в целом не ахти - и контракт на 4 года?! после годичного перерыва, во время которого он даже физухой не занимался, да ещё и с неизвестными последствиями травмы, да ещё и 4 ляма в год?!!! Да он вконец берега потерял.
      Дайте ему "вольную" и посмотрим, что это за "бриллиант", как за него сразу драка начнется между грандами мирового футбола - Сочи, Арсенал и пр.

      1
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      Рейтинг: +853

      afw13 34 минуты назад

      пусть в аренде в Сочи покажет на что способен, а в конце сезона уже видно будет, чей вариант контракта больше соответствует нынешней игровой форме футболиста.

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