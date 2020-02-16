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  • «Бизнес Online: Кокорин просил у «Зенита» четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год

«Бизнес Online: Кокорин просил у «Зенита» четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год

16 февраля 2020, 11:13
38

«Зенит» готов продлить контракт с нападающий Александром Кокориным.

Как сообщает «Бизнес Online», петербургский клуб предложил 28-летнему форварду контракт на два с половиной года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Сам же игрок просил четырехлетний контракт, по которому он получал бы 4 миллиона в год.

Руководство «Зенита» не уверено, что Кокорин сможет вернуться на прежний уровень после годичного простоя, поэтому и предлагает зарплату почти вдвое меньше.

  • Кокорин в настоящий момент находится в расположении «Сочи».
  • Футболист должен перейти в клуб с юга России до конца сезона на правах аренды.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (38)
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Мага 13
1581841523
пусть в аренде в Сочи покажет на что способен, а в конце сезона уже видно будет, чей вариант контракта больше соответствует нынешней игровой форме футболиста.
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general.lizyukov
1581842359
Не охренел ли Сашуля? :О Особо не сильно выдающийся игрок со средненькими показателями, иногда выдающий хорошие отрезки, но в целом не ахти - и контракт на 4 года?! после годичного перерыва, во время которого он даже физухой не занимался, да ещё и с неизвестными последствиями травмы, да ещё и 4 ляма в год?!!! Да он вконец берега потерял. Дайте ему "вольную" и посмотрим, что это за "бриллиант", как за него сразу драка начнется между грандами мирового футбола - Сочи, Арсенал и пр.
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Бриг
1581842392
Чумовой контракт для игрока, который ничего в футболе не добился за всю свою долгую спортивную жизнь. Зато другая жизнь состоялась - опасные гонки по Москве на роскошном автомобиле, скандальные пьянки-гулянки в России и за рубежом, наконец, как итог - тюрьма. Да пошел он...
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Сильвербой
1581845485
Меня больше удивляет не сколько он просит и сколько ему дают, к этому мы уже привыкли, что этим **...м бездарным ублюдкам столько платят, на это у государства деньги есть, поощрять жуликов, мошенников, уголовников - это "фишка" нашего государства, а то что что разговор идет про какой-то там уровень прежний!!! Какой нах... уровень??? Откуда ему взяться, этому уровню!?
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matvei_72
1581846240
Ещё недавно кричал что бесплатно готов играть за Зенит, а теперь миллионы подавай...вот губу раскатал...Да ещё , он же кричал нога гниет на параше...Кому он вообще нужен убогий?
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АКС-74У
1581846639
Вася Уткин: Кокорин - тряпка, должен был требовать все 5 миллионов!
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diego delgado
1581850254
Не понимаю вообще зачем изначально до отсидки ему столько платили.столько слов столько разговоров вокруг него а ведь игрок он довольно посредственный.распиаренный правда до ужаса да и только.да за одну его месячную зарплату скольким людям можно не хило так улучшить жизнь решить проблемы а тут нет надо этому говнофутболисту платить чтоб он своим таблом повсюду торговал и тупо улыбался.ни техники ни удара а зарплату как к в топ клубе топ футболисту хочет
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guron88
1581852175
Чё все СМИ носятся с этим Кокориным? И раньше - то, особо не играл, а сейчас вообще неизвестно как играть будет... Во первых - не стал моложе! Во вторых - полтора года, дурака валял. В третьих - менталитет его искривлён с ранней молодости, непомерными деньгами... Он и сейчас в неадеквате - не понимая суть своего нынешнего положения, запрашивает такую зарплату...Нет Сашок, ничему тебя жизнь не научила и не научит уже. Видно не додала тебе природа-матушка, мозговых извилин...Эх...
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афоня72
1581855982
Сколько обсуждений непроверенной информации..
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Nevsky_RU
1581856896
Афигевший уголовник. Он же за бесплатно за Зенит играть собирался))))) Ну и поколение подросло, у их слов цена ноль.
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