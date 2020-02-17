АПЛ. «Челси» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 17 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 23:00 по московскому времени.

Соперники уже встречались друг с другом в 1-м туре текущего чемпионата – тогда манкунианцы разгромили соперника со счетом 4:0.

В турнирной таблице АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место по итогам 25 туров, а команда Уле-Гуннара Сульшера – девятое.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «МЮ».