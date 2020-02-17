АПЛ. «Челси» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 17 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 23:00 по московскому времени.
Соперники уже встречались друг с другом в 1-м туре текущего чемпионата – тогда манкунианцы разгромили соперника со счетом 4:0.
В турнирной таблице АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место по итогам 25 туров, а команда Уле-Гуннара Сульшера – девятое.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «МЮ».
Источник: «Бомбардир»