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    АПЛ. «Челси» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед»

    Сегодня, 17 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Соперники уже встречались друг с другом в 1-м туре текущего чемпионата – тогда манкунианцы разгромили соперника со счетом 4:0.

    В турнирной таблице АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место по итогам 25 туров, а команда Уле-Гуннара Сульшера – девятое.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «МЮ».

    Источник: «Бомбардир»

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