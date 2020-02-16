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  • Евсеев: «Круговой одарен, но подвержен травмам. Они выбивают его из колеи»

Евсеев: «Круговой одарен, но подвержен травмам. Они выбивают его из колеи»

16 февраля 2020, 16:57
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев охарактеризовал защитника Данила Кругового, который принадлежит «Зениту». Действующие чемпионы купили игрока летом.

— Вопрос про Данила Кругового. Летом он подписал контракт с «Зенитом», но первую часть сезона провел в аренде в «Уфе», правда, получил травму. Сейчас отправился восстанавливаться на третий сбор вместе с питерцами. Значит, к вам он уже не вернется?

— У меня нет ответа. У нас есть другие игроки, которые готовятся, тренируются. Конечно, «Зенит» не просто так обратил внимание на Даню. Он одаренный парень. Но, к сожалению, подвержен травмам. Пятая плюсневая, задняя поверхность, передняя... Наверное, к нему нужно найти верный подход со стороны медицинского штаба «Зенита» или «Уфы». Возможно, проблемы связаны с плоскостопием или чем-то еще.

Повторю, качественный футболист. Но столько травм в таком возрасте... Не хочется, чтобы эта тенденция продолжилась. Он только-только выходит на свой уровень, и очередное повреждение выбивает его из колеи. Сейчас ему важно на третьем сборе полностью восстановиться и набрать нужные физические кондиции. А дальше посмотрим.

  • Круговой в сезоне РПЛ провел шесть матчей.
  • 21-летний игрок стоит на рынке миллион евро.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Круговой Данил Евсеев Вадим
Комментарии (2)
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Nevsky_RU
1581868487
Что то у Зенита сама система мед тестов хромает. Стали частенько в пользу хрустальных выбор при трансферах делать. С такими то бюджетом и инфраструктурой... более чем странно
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Ганнибал Лектор
1581874857
Может, просто у кого-то бездарный медицинский штаб?
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