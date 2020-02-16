Президент «Сочи» Ротенберг: «Ситуация непростая, договоренности между нами и «Зенитом» по Кокорину нет»

Несмотря на то что есть кадры Александра Кокорина в экипировке «Сочи», клуб не договорился с «Зенитом» о трансфере игрока. Об этом сообщил президент сочинцев Борис Ротенберг.
«Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан.
Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи», – приводит слова функционера ТАСС.
- Ранее Кокорина в форме «Сочи» сфотографировал «Ахмат».
- Сочинцы в РПЛ идут последними.
- Кокорин изначально не хотел переходить в «Сочи».
Источник: ТАСС