Президент «Сочи» Ротенберг: «Ситуация непростая, договоренности между нами и «Зенитом» по Кокорину нет»

Несмотря на то что есть кадры Александра Кокорина в экипировке «Сочи», клуб не договорился с «Зенитом» о трансфере игрока. Об этом сообщил президент сочинцев Борис Ротенберг.

«Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан.

Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи», – приводит слова функционера ТАСС.