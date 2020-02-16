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  • Президент «Сочи» Ротенберг: «Ситуация непростая, договоренности между нами и «Зенитом» по Кокорину нет»

Президент «Сочи» Ротенберг: «Ситуация непростая, договоренности между нами и «Зенитом» по Кокорину нет»

16 февраля 2020, 00:29
12

Несмотря на то что есть кадры Александра Кокорина в экипировке «Сочи», клуб не договорился с «Зенитом» о трансфере игрока. Об этом сообщил президент сочинцев Борис Ротенберг.

«Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан.

Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи», – приводит слова функционера ТАСС.

  • Ранее Кокорина в форме «Сочи» сфотографировал «Ахмат».
  • Сочинцы в РПЛ идут последними.
  • Кокорин изначально не хотел переходить в «Сочи».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (12)
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x-x-x-x-x
1581803272
все знают что это один проект но лицимеры продолжают притворяться. это наверное видимость для ФИФА а не для крепостных
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Hektor 84
1581807760
Вот бы кто еще в УЕФА зенитом занялся с его двумя фарм клубами.
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vmonomah17
1581826095
Надеюсь кокоша будет гнить в зените-2. Сочи слишком круто доя него
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vladimir-7
1581831301
Договоренности по трансферу Кокорина между Зенитом и Сочи нет, но Ротенберг надеется, что Саша станет игроком Сочи, так вам надо решать вопрос с Зенитом, раз с Кокриным всё решено. А может быть и с ним не решено?
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vka1970
1581833213
Пока Газпром идей накинет Кокорин Саша ноги двинет.
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Рубинище
1581834848
за идиотов народ держат. Какорин уже во всю в Сочи тренируется. Видимо в ФИФА уже заинтересовались этой сантой барборой.
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Kollljan
1581834946
Тогда за что его сослали в Зенит-2? Почему он не тренируется в Зените? Что вообще происходит?
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