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    Президент «Сочи» Ротенберг: «Ситуация непростая, договоренности между нами и «Зенитом» по Кокорину нет»

    Несмотря на то что есть кадры Александра Кокорина в экипировке «Сочи», клуб не договорился с «Зенитом» о трансфере игрока. Об этом сообщил президент сочинцев Борис Ротенберг.

    «Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан.

    Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи», – приводит слова функционера ТАСС.

    • Ранее Кокорина в форме «Сочи» сфотографировал «Ахмат».
    • Сочинцы в РПЛ идут последними.
    • Кокорин изначально не хотел переходить в «Сочи».

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1233

      x-x-x-x-x 28 минут назад

      все знают что это один проект но лицимеры продолжают притворяться. это наверное видимость для ФИФА а не для крепостных

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